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В Украине теперь можно забронировать номерные знаки для авто: как это сделать

7 августа 2023 23:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине теперь можно забронировать номерные знаки для авто: как это сделать
Номерные знаки для авто. Фото: auto.24tv.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С понедельника. 7 августа в Украине стала доступна новая услуга для владельцев автомобилей. Речь идет о сервисе предварительного выбора и бронирования автомобильных номеров.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По словам министра, начиная с сегодняшнего дня, украинцы могут воспользоваться новым сервисом, предоставляющим возможность выбора и резервирования предпочитаемого автомобильного номера. При этом услуга предоставляется в зависимости от категории транспортного средства.

Однако существует ключевое ограничение — для одного транспортного средства гражданин может заказать и получить только один номерной знак. Сервис доступен через Электронный кабинет водителя.

Клименко уточнил, что срок бронирования составляет 10 календарных дней. После истечения этого периода, заказ автоматически отменяется.

"Это еще одно направление к реализации перерегистрации автомобилей в онлайн-формате в будущем", — подытожил глава МВД.

Напомним, что эксперты назвали пятерку автомобилей, на которые из-за коррозии кузова чаще всего жалуются автовладельцы. Первая тройка в рейтинге не вызывает большого удивления, а вот 4-5 места несколько ошеломили.

 

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