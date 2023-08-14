В МВС пояснили, коли потрібна довідка з військкомату для реєстрації авто

Громадяни не повинні для реєстрації машини приносити жодних довідок з військкомату. Фото: wah.ua

Міністерство внутрішніх справ України офіційно спростувало повідомлення, буцімто з 20 серпня для перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах потрібно подавати довідку з військового комісаріату. Цього робити непотрібно.

Довідку з військкомату, яка свідчить про взяття на облік або зняття з обліку транспортного засобу, мають пред'являти лише юридичні особи. Адже, згідно зі ст. 6 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" для підприємств на особливий період уведено військово-транспортний обов’язок.

Читайте також:

Перелік документів, що надається юридичною особою для реєстрації транспортних засобів

копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо);

довідка (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку (якщо попередній власник — юридична особа) та постановку на облік (якщо майбутній власник — юридична особа) транспортного засобу;

копія наказу про призначення відповідальної особи/довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги;

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

квитанції про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (у разі реєстрації нового легкового автомобіля);

документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;

копія документа, що підтверджує відповідність конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України (сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката);

висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов’язковим, крім випадків першої реєстрації вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу).

Раніше ми писали, чому виникла плутанина з новими номерними знаками на автомобілі в Україні. Також повідомляли про нові умови отримання українських водійських посвідчень в Іспанії.