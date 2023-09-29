Номерні знаки на авто в Україні: як розібратися в хаосі літер, цифр та кольорів

В Україні вже кілька разів змінювали стандарти на номерні знаки для авто. Фото: auto.ria

Розмаїття автомобільних номерних знаків в Україні вражає — від номерів ще радянського зразка до окремих знаків для електромобілів та машин зареєстрованих через "Дію" або електронний кабінет. Розбираємося, що означає маркування на машинах.

Про це написала Meta.

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Радянські автомобільні номери

Їх залишилося вже дуже мало. Втім, якщо зустрінете на дорозі знаки з чорним фоном та білими символами або на білому фоні з чорними символами, то — це саме вони.

Перший національний стандарт 1994 року

Було видано ДСТУ 25/88-94. Головна відмінність від радянських номерів полягала у появі на знаку жовто-блакитного прапора України.

Номери 1997-2004 років

Головна відмінність таких номерів — відповідність міжнародної Конвенції "Про дорожній рух", яка вимагала використовувати в номерах лише латинські літери. Таким чином, суто кириличні літери, наприклад, "Ф" та "И" зникли зі знаків.

Крім того, номери 1997 року стали 9-значними (до того були 7-значними). Великим шрифтом друкували 5 цифр та 2 літери, маленьким — 2 цифри під державним прапором. Маленькі літери означають код області, в якій видавався номер, а дві великі літери — серію знаку.

Номери з 2004 року

Номерні знаки стали 8-значними — 4 літери та 4 цифри. А крім жовто-блакитного прапора додали буквене позначення країни — UA.

У 2015 році поле в лівому краю номера замінили на синій з невеликим національним прапорцем на ньому.

Перші дві літери означають область реєстрації авто, всі інші символи відносяться до власне реєстраційного номера.

Використовуються лише літери української кирилиці, які мають аналоги у латинському алфавіті. Їх усього 12-ть: А, В, Е, І, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

У 1995-2004 років належність до регіону визначалася цифровим кодом за абеткою: 01 — АР Крим, 02 — Вінницька область, 03 — Волинська область тощо. З 2004 року індекси регіонів морфологічно вже не пов'язані з назвами областей.

Номери з 2018 року

Міністерство юстиції затвердило держстандарт на номери для легкового транспорту. Ці зміни доповнили чинний ДСТУ 4278:2012. Тепер автомобільні знаки Києва позначаються літерами КА разом із раніше затвердженими АА. А номери з Криму позначаються КК.

Перший символ в автономерах областей України замінили іншою літерою. "А" поміняли на "К", "В" — на "Н", а "С" — на "І".

Раніше позначення "І" діяло тільки в Києві, Полтаві та їх областях. Сьогодні цю літеру можна побачити на знаках Черкас, Чернігова, Севастополя, Чернівців та їхніх областей.

Розібратися з цим важко, а запам'ятати майже неможливо. Тут допоможе лише таблиця.

Кольори автомобільних номерних знаків

Білий — машина належить звичайному автовласнику.

Синій — поліція.

Чорний — ЗСУ, ДСНС.

Жовтий — громадський транспорт.

Червоний — транзитні номерні знаки.

Дипломатичні номери

На машинах дипломатичного корпусу номери позначаються літерою D. На таких знаках є код країни або міжнародної організації, а три останні цифри означають порядковий номер автомобіля.

Іменні номерні знаки

Вперше ДСТУ 4278:2004 ввів у дію так звані іменні номерні знаки, що виготовляються на замовлення власника. На них можна нанести слово та помістити логотип.

Такі номери вважаються додатковими, вони видаються як другий комплект до основних знаків, отриманих під час реєстрації ТЗ у сервісному центрі МВС, і вони дійсні лише на території України.

Номери авто українських захисників

ЗСУ номери мають чорне тло з білими літерами на ньому — це номер самого ТЗ та військовий код.

Машини військових волонтерів — зелене тло із білими цифрами та літерами на ньому.

Номери прикордонників — замість двозначної буквеної серії наприкінці мають зелений козацький хрест та літеру В.

Номери служби цивільної оборони ДСНС — замість двозначної буквеної серії наприкінці мають жовтий козацький хрест та літеру Е.

Номери Національної гвардії — замість двозначної буквеної серії наприкінці мають емблему з тризубом та літерою G.

Номери електромобілів з осені 2020 року

На відміну від звичайних у них зелений колір значень, а також особливий код серії. До травня 2022 року на ньому була латинська буква Z, а тепер замість неї буква Y.

Номери зареєстровані через "Дію" та електронний кабінет з січня 2023 року

Згідно з наказом МВС та "Вимогами до державних номерних знаків транспортних засобів", затверджено нові літерні серії до номерів, що присвоюються транспортним засобам, купівля яких була оформлена не в сервісному центрі МВС, а через інтернет — на сайтах відповідних державних структур.

Поєднання букв ED та DC в номерах отримають машини, договір купівлі-продажу яких укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія в єдиній інформаційній системі МВС;

Поєднання літер DI та PD видається у разі, коли договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу "Дія".

У таких машин вказані літери стоятимуть на місці поєднань, які означають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу.

Раніше ми писали, чому виникла плутанина через номерні знаки на авто в Україні. Також повідомляли, як можна забронювати номера для авто.