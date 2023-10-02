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Як зареєструвати авто з ГБО у 2023-2024 та не мати проблем: коментар МВС

2 жовтня 2023 11:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як зареєструвати авто після встановлення ГБО, — МВС
Після встановлення ГБО автомобіль необхідно перереєструвати протягом 10 днів. Фото: centr-avto.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Через стрімке подорожчання бензину та дизелю, українці активно переходять на альтернативні види палива. Зокрема у 2023 році понад 28 тис. громадян встановили на свої авто газобалонне обладнання (ГБО).

ГСЦ МВС нагадує, що після встановлення ГБО автомобіль необхідно перереєструвати протягом 10 днів.

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Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн запис можна здійснити на сайті ГСЦ МВС. Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО потрібно мати при собі:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний номер;
  • наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • акт приймання-передачі авто;
  • свідоцтво про погодження конструкцій;
  • сертифікат відповідності.

Експертне дослідження не є обов’язковим і проводиться виключно за бажанням власника транспортного засобу.

Після перереєстрації водій отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, де вноситься запис про встановлення на транспортний засіб ГБО.

Раніше ми писали, як розібратися у різноманітті номерних знаків на авто в Україні. Також в Україні побільшало фальшивих посвідчень водія, якими торгують шахраї.

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