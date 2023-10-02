Як зареєструвати авто після встановлення ГБО, — МВС

Як зареєструвати авто з ГБО у 2023-2024 та не мати проблем: коментар МВС
Через стрімке подорожчання бензину та дизелю, українці активно переходять на альтернативні види палива. Зокрема у 2023 році понад 28 тис. громадян встановили на свої авто газобалонне обладнання (ГБО).
ГСЦ МВС нагадує, що після встановлення ГБО автомобіль необхідно перереєструвати протягом 10 днів.
Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн запис можна здійснити на сайті ГСЦ МВС. Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.
Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО потрібно мати при собі:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний номер;
- наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- акт приймання-передачі авто;
- свідоцтво про погодження конструкцій;
- сертифікат відповідності.
Експертне дослідження не є обов’язковим і проводиться виключно за бажанням власника транспортного засобу.
Після перереєстрації водій отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, де вноситься запис про встановлення на транспортний засіб ГБО.
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