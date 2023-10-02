Як зареєструвати авто після встановлення ГБО, — МВС

Після встановлення ГБО автомобіль необхідно перереєструвати протягом 10 днів. Фото: centr-avto.com.ua

Через стрімке подорожчання бензину та дизелю, українці активно переходять на альтернативні види палива. Зокрема у 2023 році понад 28 тис. громадян встановили на свої авто газобалонне обладнання (ГБО).

ГСЦ МВС нагадує, що після встановлення ГБО автомобіль необхідно перереєструвати протягом 10 днів.

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Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн запис можна здійснити на сайті ГСЦ МВС. Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО потрібно мати при собі:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Експертне дослідження не є обов’язковим і проводиться виключно за бажанням власника транспортного засобу.

Після перереєстрації водій отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, де вноситься запис про встановлення на транспортний засіб ГБО.

Раніше ми писали, як розібратися у різноманітті номерних знаків на авто в Україні. Також в Україні побільшало фальшивих посвідчень водія, якими торгують шахраї.