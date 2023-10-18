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Электромобиль, гибрид или дизель: какое авто экономнее

18 октября 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Электромобиль, гибрид или дизель: какой авто экономнее
Выбор силовой установки авто зависит от образа жизни водителя. Фото: motortrend.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Из-за резкого подорожания бензина украинцы ищут более дешевые виды топлива. Но в погоне за бережливостью стоит знать, как и когда лучше использовать авто с разными силовыми установками.

Об этом сообщила Avtosota.

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Есть пять типовых автовладельцев, для каждого из которых подходит свой отдельный вид наиболее экономичного авто.

1. Постоянные путешествия за город

Владелец живет в частном доме, но каждый день ездит на работу в город. Для такого образа жизни будут подходить дизель или гибрид.

Лучшие варианты:

  • гибрид Toyota Prius потребляет 4.7 л на 100 км пути;
  • дизель Chevrolet Cruze — 5 л/100 км;
  • турбодизель Volkswagen Jetta — 4.6-4.8 л/100 км.

2. Обычный поток в городе

Для небольших городов, где отсутствуют пробки, оптимальным будет гибрид. Гибриды намного экономичнее на низких передачах, чем дизели, потому что в таких случаях переходят на электродвигатель, а для скоростного режима более 40-50 км/ч — на ДВС.

Лучшие варианты:

  • Toyota Prius с расходом 5 л/100 км в городском режиме;
  • Honda Insight — 6 л/100 км.

3. Условия плотного потока мегаполисов

Идеальным выходом станет компактный электромобиль. Запаса хода 120-130 км на одной подзарядке для поездок по городу должно хватить.

Лучшие варианты:

  • Honda Fit EV;
  • Nissan Leaf;
  • Ford Focus Electric;
  • Fiat 500e;
  • Smart Electric Drive.

4. Нечастые загородные поездки

В случае проживания в городе, но с регулярными поездками, например, на дачу, стоит приобрести плагин-гибриды (PHEV) с возможностью увеличенного передвижения на электротяге.

Лучшие варианты:

  • Ford C-Max Energi;
  • Тойота Prius Plug-In Hybrid.

Также пригодятся электромобили с увеличенным запасом хода (REEV). В отличие от PHEV, он не передает крутящий момент на колеса, а работает исключительно на зарядку батареи.

Дальность хода на аккумуляторах составляет около 90-140 км, но когда истекает заряд, генератор заряжает батарею и можно ехать столько, насколько хватит бака. В свободное время владелец может заряжать АКБ от электросети.

Лучшие варианты:

  • BMW i3;
  • Шевроле Volt (модели с 2016 года).

5. Длинные семейные путешествия

Оптимальным вариантом будут кроссоверы с современными экономичными дизельными двигателями, тратящими в загородном режиме около 5,5 л/100 км.

Лучшие варианты:

  • Audi Q7;
  • BMW X5.

Ранее мы публиковали рейтинг ТОП-3 лучших гибридных автомобилей в 2023 году. Также мы писали, что Украина стала первой в Европе по динамике покупки гибридов.

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