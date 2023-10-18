Электромобиль, гибрид или дизель: какой авто экономнее

Электромобиль, гибрид или дизель: какое авто экономнее
Из-за резкого подорожания бензина украинцы ищут более дешевые виды топлива. Но в погоне за бережливостью стоит знать, как и когда лучше использовать авто с разными силовыми установками.
Об этом сообщила Avtosota.
Есть пять типовых автовладельцев, для каждого из которых подходит свой отдельный вид наиболее экономичного авто.
1. Постоянные путешествия за город
Владелец живет в частном доме, но каждый день ездит на работу в город. Для такого образа жизни будут подходить дизель или гибрид.
Лучшие варианты:
- гибрид Toyota Prius потребляет 4.7 л на 100 км пути;
- дизель Chevrolet Cruze — 5 л/100 км;
- турбодизель Volkswagen Jetta — 4.6-4.8 л/100 км.
2. Обычный поток в городе
Для небольших городов, где отсутствуют пробки, оптимальным будет гибрид. Гибриды намного экономичнее на низких передачах, чем дизели, потому что в таких случаях переходят на электродвигатель, а для скоростного режима более 40-50 км/ч — на ДВС.
Лучшие варианты:
- Toyota Prius с расходом 5 л/100 км в городском режиме;
- Honda Insight — 6 л/100 км.
3. Условия плотного потока мегаполисов
Идеальным выходом станет компактный электромобиль. Запаса хода 120-130 км на одной подзарядке для поездок по городу должно хватить.
Лучшие варианты:
- Honda Fit EV;
- Nissan Leaf;
- Ford Focus Electric;
- Fiat 500e;
- Smart Electric Drive.
4. Нечастые загородные поездки
В случае проживания в городе, но с регулярными поездками, например, на дачу, стоит приобрести плагин-гибриды (PHEV) с возможностью увеличенного передвижения на электротяге.
Лучшие варианты:
- Ford C-Max Energi;
- Тойота Prius Plug-In Hybrid.
Также пригодятся электромобили с увеличенным запасом хода (REEV). В отличие от PHEV, он не передает крутящий момент на колеса, а работает исключительно на зарядку батареи.
Дальность хода на аккумуляторах составляет около 90-140 км, но когда истекает заряд, генератор заряжает батарею и можно ехать столько, насколько хватит бака. В свободное время владелец может заряжать АКБ от электросети.
Лучшие варианты:
- BMW i3;
- Шевроле Volt (модели с 2016 года).
5. Длинные семейные путешествия
Оптимальным вариантом будут кроссоверы с современными экономичными дизельными двигателями, тратящими в загородном режиме около 5,5 л/100 км.
Лучшие варианты:
- Audi Q7;
- BMW X5.
Ранее мы публиковали рейтинг ТОП-3 лучших гибридных автомобилей в 2023 году. Также мы писали, что Украина стала первой в Европе по динамике покупки гибридов.
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