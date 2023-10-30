Стало відомо, в яких країнах продають нові авто найдешевше

Британсько-китайський MG 5 найдешевший з якісних нових автомобілів в Україні. Фото: drive.com.au

В автосалонах світу досі можна придбати якісні нові автомобілі за прийнятними цінами. Інколи вартість авто викликає приємне здивування.

Про це написав MMR.

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Україна: MG 5 — 13 800 євро

Авто продається в Україні дешевше за нижчі класом моделі Citroen — C3 та C-Elysee або Skoda Fabia. Цей 4-дверний седан С-класу має:

великий багажник (512 л);

салон на 5 осіб;

щедре стандартного оснащення;

1,5 л бензиновий мотор (114 к.с.) з 5-ступеневою МКПП;

паливна економічність 6,8 л/100 км у змішаному циклі.

Гарантія для MG 5 в Україні — 5 років або 150 тис. км пробігу.

Європейський союз: Dacia Sandero — 12 000 євро

Румунський хетчбек В-класу попри аж занадто скромне обладнання салону, отримав якісні матеріали та збірку. Найдешевше в ЄС авто має бензиновий 3-циліндровий 1 л двигун (65 к.с.) з 5-ступеневою МКПП та середньою витратою пального 5,3 л/100 км.

Велика Британія: Kia Picanto — 15 700 євро

Маленький корейський автомобіль А-класу має бензиновий 3-циліндровий 1 л двигун (67 к.с.) та 5-ступеневу МКПП з економним розходом бензину 4,2 л/100 км у змішаному циклі. У базовій комплектації продається 4-місний хетчбек яскравого жовтого кольору Honey Bee.

США: Nissan Versa — 15 370 євро

Маленький 4-дверний японський седан Nissan Versa у базовій комплектації має 1,6 л бензиновий двигун (125 к.с.) та 5-ступеневу МКПП з витратою палива 7,7 л/100 км у змішаному циклі. Пропонується щедре стандартне обладнання: електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, кондиціонер, мультикермо, мультимедійна система з сенсорним екраном та камерою заднього огляду, а також 8 подушок безпеки.

Канада: Kia Rio — 13 700 євро

Корейський хетчбек В-класу має 1,6 л бензиновий двигун (120 к.с.) з 6-ступеневою МКПП та витратою палива 6,9 л/100 км у змішаному циклі. В базовій комплектації оснащений 6 подушками безпеки, сенсорним дисплеєм мультимедійної системи, камерою заднього виду, Apple CarPlay & Android Auto, круїз-контролем, безключовим доступом, електросклопідйомниками, кондиціонером та підігрівом передніх сидінь та дзеркал заднього виду.

Австралія: Kia Picanto — 9800 євро

Корейський 5-місний мікро хетчбек має 1,3 л бензиновий мотор (84 к.с.) з МКПП на 5 передач з витрати палива 5 л/100 км. Базова комплектація включає: мультимедійну систему, камеру заднього виду, Apple CarPlay & Android Auto, безключовий доступ, електросклопідйомники, кондиціонер тощо.

Нова Зеландія: MG 3 — 11 500 євро

Китайський 5-дверний хетчбек MG 3 В-класу має бензиновий двигун 1,5 л (111 к.с.) з 4-ступеневим АКПП японського виробництва Aisin з витратами палива 6,7 л/100 км в змішаному циклі. Отримав щедре оснащення в базовій комплектації та 7 років гарантії без обмеження пробігу.

Японія: Daihatsu Mira — 5440 євро

Мікроавтомобіль має 0,6 л 3-циліндровий бензиновий мотор з безступеневою АКПП з середньою витратою палива 4 л/100 км. Попри бюджетну суть, авто зроблено з якісних матеріалів та надійно служитиме довгі роки, адже материнською компанією машинки є Toyota.

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