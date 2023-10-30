Стало відомо, в яких країнах продають нові авто найдешевше
В автосалонах світу досі можна придбати якісні нові автомобілі за прийнятними цінами. Інколи вартість авто викликає приємне здивування.
Про це написав MMR.
Україна: MG 5 — 13 800 євро
Авто продається в Україні дешевше за нижчі класом моделі Citroen — C3 та C-Elysee або Skoda Fabia. Цей 4-дверний седан С-класу має:
- великий багажник (512 л);
- салон на 5 осіб;
- щедре стандартного оснащення;
- 1,5 л бензиновий мотор (114 к.с.) з 5-ступеневою МКПП;
- паливна економічність 6,8 л/100 км у змішаному циклі.
Гарантія для MG 5 в Україні — 5 років або 150 тис. км пробігу.
Європейський союз: Dacia Sandero — 12 000 євро
Румунський хетчбек В-класу попри аж занадто скромне обладнання салону, отримав якісні матеріали та збірку. Найдешевше в ЄС авто має бензиновий 3-циліндровий 1 л двигун (65 к.с.) з 5-ступеневою МКПП та середньою витратою пального 5,3 л/100 км.
Велика Британія: Kia Picanto — 15 700 євро
Маленький корейський автомобіль А-класу має бензиновий 3-циліндровий 1 л двигун (67 к.с.) та 5-ступеневу МКПП з економним розходом бензину 4,2 л/100 км у змішаному циклі. У базовій комплектації продається 4-місний хетчбек яскравого жовтого кольору Honey Bee.
США: Nissan Versa — 15 370 євро
Маленький 4-дверний японський седан Nissan Versa у базовій комплектації має 1,6 л бензиновий двигун (125 к.с.) та 5-ступеневу МКПП з витратою палива 7,7 л/100 км у змішаному циклі. Пропонується щедре стандартне обладнання: електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, кондиціонер, мультикермо, мультимедійна система з сенсорним екраном та камерою заднього огляду, а також 8 подушок безпеки.
Канада: Kia Rio — 13 700 євро
Корейський хетчбек В-класу має 1,6 л бензиновий двигун (120 к.с.) з 6-ступеневою МКПП та витратою палива 6,9 л/100 км у змішаному циклі. В базовій комплектації оснащений 6 подушками безпеки, сенсорним дисплеєм мультимедійної системи, камерою заднього виду, Apple CarPlay & Android Auto, круїз-контролем, безключовим доступом, електросклопідйомниками, кондиціонером та підігрівом передніх сидінь та дзеркал заднього виду.
Австралія: Kia Picanto — 9800 євро
Корейський 5-місний мікро хетчбек має 1,3 л бензиновий мотор (84 к.с.) з МКПП на 5 передач з витрати палива 5 л/100 км. Базова комплектація включає: мультимедійну систему, камеру заднього виду, Apple CarPlay & Android Auto, безключовий доступ, електросклопідйомники, кондиціонер тощо.
Нова Зеландія: MG 3 — 11 500 євро
Китайський 5-дверний хетчбек MG 3 В-класу має бензиновий двигун 1,5 л (111 к.с.) з 4-ступеневим АКПП японського виробництва Aisin з витратами палива 6,7 л/100 км в змішаному циклі. Отримав щедре оснащення в базовій комплектації та 7 років гарантії без обмеження пробігу.
Японія: Daihatsu Mira — 5440 євро
Мікроавтомобіль має 0,6 л 3-циліндровий бензиновий мотор з безступеневою АКПП з середньою витратою палива 4 л/100 км. Попри бюджетну суть, авто зроблено з якісних матеріалів та надійно служитиме довгі роки, адже материнською компанією машинки є Toyota.
Раніше ми писали, чому під час повномасштабної війни українці стали купляти більше дорогих авто. Також повідомляли, що Alfa Romeo випустить доступного конкурента популярному електрокару Nissan Leaf.
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