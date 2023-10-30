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Tesla теряет гегемонию на мировом рынке продаж электромобилей

30 октября 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Tesla теряет гегемонию на мировом рынке продаж электромобилей
BYD догоняет Tesla по продажам электромобилей. Фото: whichcar.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Два крупнейших производителя электрокаров в мире — американская Tesla и китайская BYD — продали почти одинаковое количество авто в третьем квартале 2023 года. Эксперты считают это серьезной заявкой на конец эпохи безоговорочного доминирования Tesla на рынке электрических автомобилей.

Об этом сообщил Укравтопром.

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С июля по сентябрь Tesla продала 435 059 автомобилей. Прирост составил +27% к аналогичному периоду в прошлом году. Это еще позволяет американской компании сохранять единоличное лидерство на рынке электрокаров.

Tesla Model 3. Фото: whichcar.com.au

Впрочем, китайская BYD за это же время реализовала лишь на 3456 авто меньше, чем Tesla — 431 603 единиц или впечатляющие +67% к своим показателям в 3 квартале 2022 года.

BYD Seal. Фото: whichcar.com.au

Показатели работы Tesla и BYD за 9 месяцев 2023 года

  • Tesla продала 1 324 074 электромобиля (+46% к показателям в прошлом году).
  • BYD продала 1 048 413 электрокаров (+80%).

Ранее мы писали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X. Также мировые СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода электрокаров.

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