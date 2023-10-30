Tesla втрачає гегемонію на світовому ринку продажів електромобілів

BYD наздоганяє Tesla за продажами електромобілів. Фото: whichcar.com.au

Два найбільші виробники електрокарів у світі — американська Tesla та китайська BYD — продали майже однакову кількість авто у третьому кварталі 2023 року. Експерти вважають це серйозною заявкою на кінець епохи беззастережного домінування Tesla на ринку електричних автомобілів.

Про це повідомив Укравтопром.

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З липня по вересень Tesla продала 435 059 авто. Приріст склав +27% до аналогічного періоду торік. Це ще дозволяє американській компанії зберігати одноосібне лідерство на ринку електрокарів.

Tesla Model 3. Фото: whichcar.com.au

Втім, китайська BYD за цей же час реалізувала лише на 3456 авто менше, ніж Tesla — 431 603 одиниць або вражаючі +67% до своїх показників у 3 кварталі 2022 року.

BYD Seal. Фото: whichcar.com.au

Показники роботи Tesla та BYD за 9 місяців 2023 року

Tesla продала 1 324 074 електромобілів (+46% до показників торік).

BYD продала 1 048 413 електрокарів (+80%).

Раніше ми писали, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X. Також світові ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу електрокарів.