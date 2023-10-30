Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Tesla втрачає гегемонію на світовому ринку продажів електромобілів arrow

Tesla втрачає гегемонію на світовому ринку продажів електромобілів

30 жовтня 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Tesla втрачає гегемонію на світовому ринку продажів електромобілів
BYD наздоганяє Tesla за продажами електромобілів. Фото: whichcar.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Два найбільші виробники електрокарів у світі — американська Tesla та китайська BYD — продали майже однакову кількість авто у третьому кварталі 2023 року. Експерти вважають це серйозною заявкою на кінець епохи беззастережного домінування Tesla на ринку електричних автомобілів.

Про це повідомив Укравтопром.

Читайте також:

З липня по вересень Tesla продала 435 059 авто. Приріст склав +27% до аналогічного періоду торік. Це ще дозволяє американській компанії зберігати одноосібне лідерство на ринку електрокарів.

Tesla Model 3. Фото: whichcar.com.au

Втім, китайська BYD за цей же час реалізувала лише на 3456 авто менше, ніж Tesla — 431 603 одиниць або вражаючі +67% до своїх показників у 3 кварталі 2022 року.

BYD Seal. Фото: whichcar.com.au

Показники роботи Tesla та BYD за 9 місяців 2023 року

  • Tesla продала 1 324 074 електромобілів (+46% до показників торік).
  • BYD продала 1 048 413 електрокарів (+80%).

Раніше ми писали, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X. Також світові ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу електрокарів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі