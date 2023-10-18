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Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X: причини

18 жовтня 2023 17:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X: причини
У електрокарів Tesla Model X, випущених у 2021-2023 роках, можуть бути проблеми з гальмами. Фото: carwow.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявила, що Tesla відкликає з американського ринку 54 676 автомобілів Model X, виготовлених у 2021-2023 роках. Причина у контролері авто, який не зможе виявити низький рівень гальмівної рідини та не активує відповідну попереджувальну лампочку для водія.

Про це повідомив Reuters.

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Американський автомобільний регулятор повідомив, що Tesla вже випустила безплатне оновлення програмного забезпечення, щоб виправити цю проблему.

Зі свого боку Tesla заявила, що станом на 10 жовтня компанії не було відомо про жодні аварії, травми або смерті, які можуть бути пов'язані з дефектом контролеру.

Проблеми Tesla Model 3 та Model Y

У серпні 2023 року у США розпочалася перевірка 280 тис. нових автомобілів Tesla через проблеми з рульовим керуванням.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху отримала 12 скарг від власників автомобілів Tesla Model 3 та Model Y. Один водій Model 3 повідомив, що "кермо автомобіля заклинило, і він з'їхав з дороги, що призвело до зіткнення з деревом".

Проблеми Model S та Model X

У липні 2023 року Tesla відкликала майже 16 тисяч своїх автомобілів Model S і Model X 2021-2023 років випуску, через проблеми з ременями безпеки.

Це розслідування NHTSA розпочала ще у березні. Tesla пообіцяла провести безплатний ремонт  у разі виявлення несправності в авто.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу своїх електрокарів. Також в ТОП 5 найбільш продаваних електрокарів у США Tesla представлена чотирма моделями.

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