Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X: причины

У электрокаров Tesla Model X, выпущенных в 2021-2023 годах, могут возникнуть проблемы с тормозами. Фото: carwow.co.uk

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила, что Tesla отзывает с американского рынка 54 676 автомобилей Model X, изготовленных в 2021-2023 годах. Причина в контроллере авто, который не сможет обнаружить низкий уровень тормозной жидкости и не активирует предупредительную лампочку для водителя.

Об этом сообщил Reuters.

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Американский автомобильный регулятор сообщил, что Tesla уже выпустила бесплатное обновление программного обеспечения, чтобы устранить эту проблему.

Со своей стороны Tesla заявила, что по состоянию на 10 октября компании не было известно ни о каких-либо авариях, травмах или смертях, которые могут быть связаны с дефектом контролера.

Проблемы Tesla Model 3 и Model Y

В августе 2023 года в США началась проверка 280 тыс. новых автомобилей Tesla из-за проблем с рулевым управлением.

Национальная администрация безопасности дорожного движения получила 12 жалоб от владельцев автомобилей Tesla Model 3 и Model Y. Один водитель Model 3 сообщил: "руль автомобиля заклинил, и он съехал с дороги, что привело к столкновению с деревом".

Проблемы Model S и Model X

В июле 2023 года Tesla отозвала почти 16 тысяч своих автомобилей Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, из-за проблем с ремнями безопасности.

Это расследование NHTSA начало еще в марте. Tesla пообещала произвести бесплатный ремонт в случае обнаружения неисправности в авто.

Ранее СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода своих электрокаров. Также в ТОП 5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.