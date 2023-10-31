Нові машини з автоматичною коробкою передач в Україні — бюджетні варіанти

На українському ринку багато пропозицій на авто з АКПП за цікавими цінами. Фото: auto-bild.de

В Україні достатній вибір нових автомобілів з автоматом, роботом чи варіатором за бюджетною ціною близько 20 тис. доларів. З огляду на те, що більшість новачків вчилися їздити та складали іспити посвідчення водія на авто з АКПП, такі варіанти будуть досить привабливими для водіїв, котрі навіть не розглядають машини з механічною коробкою передач.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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JAC JS2 — кросовер В-класу з бензиновим двигуном 1,5 л (105 к.с.) з варіатором 2022 року випуску — 620 000 грн. JAC JS3 — сімейний кросовер з великим 600 л багажником та двигуном 1,6 л (107 к.с.) з варіатором — 695 000 грн. Chevrolet Cobalt — бюджетний седан з двигуном 1,5 (106 к.с.) та досить надійним 6-ступеневим АКПП виробництва General Motors — акційна ціна 671 700 грн. Peugeot 301 — седан С-класу з бензиновим двигуном 1,6 VTi (115 к.с.) та АКПП — від 683 600 грн. Citroen C3 PureTech — міський хетчбек з двигуном 1,2 л (110 к.с.) та 6-ступеневою АКПП в комплектації Shine — 769 800 грн. Suzuki Ignis — хетчбек В-класу з двигуном 1,2 л (83 к.с.), гібридним приводом DualJet+SHVS та з варіатором — 683 000 грн. Suzuki Ignis у топверсії GLX — 750 000 грн. Fiat 500 — хетчбек А-класу з двигуном 1,2 л (69 к.с.) та роботизованою 5-ступеневою трансмісією у фіксованій комплектації — 654 900 грн. Fiat 500 — з м’яким дахом, який перетворює авто в майже кабріолет — 664 900 грн. Hyundai i10 — хетчбек А-класу з двигуном 1,2 л MPi Kappa (84 к.с.) з повноцінним 5-ступеневий АКПП в комплектації Comfort — 646 200 грн. Hyundai i10 — топверсія Style — 692 300 грн. Hyundai i30 — хетчбек С-класу з 1,5 л DPi (110 к.с.) та 6-ступеневим АКПП в базовій версії Active — 759 700 тис.

Остання пропозиція досить цікава, з огляду на те, що ніхто з конкурентів в цьому класі й близько не пропонує таку привабливу ціну. Йдеться насамперед про Seat Leon, Opel Astra, Volkswagen Golf та Peugeot 308.

Раніше ми писали, в яких країнах продають нові авто найдешевше. Також повідомляли, що Tesla втрачає гегемонію на світовому ринку продажів електромобілів.