Спрос на подержанные авто в Украине вырос — топ-10 моделей октября

Мужчины осматривают машины на авторынке. Фото: auto.24tv.ua

Украинцы купили на 41% больше подержанных автомобилей в октябре этого года, чем в прошлом году. Речь идет о 21,3 тысячи транспортных средств. Также известно, какие из них самые популярные среди покупателей.

Об этом сообщает Укравтопром.

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"По отношению к октябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 41%, а по сравнению с предыдущим месяцем поднялись на 1%", — говорится в сообщении.

Таким образом, в этом сегменте авторынка наибольший процент приходился на следующие автомобили:

на бензине — 44%;

на дизеле — 31%;

электромобили — 17%;

автомобили с ГБО — 5%;

гибриды — 3%.

Какие самые популярные подержанные модели

Volkswagen Golf снова возглавил список зарегистрированных ввозимых подержанных автомобилей, а топ-5 лидеров остается постоянным в течение последних месяцев. Таким образом в десяток самых популярных моделей октября попали:

VOLKSWAGEN Golf — 1544 ед.;

RENAULT Megane — 1200 ед.;

SKODA Octavia — 960 ед;

VOLKSWAGEN Passat — 785 ед.;

NISSAN Leaf — 573 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 451 ед;

TESLA Model 3 — 442 ед.;

AUDI A4 — 416 ед.;

FORD Focus — 411 ед;

NISSAN Qashqai — 404 ед.

Отмечается также, что с начала года в Украине было зарегистрировано 169,3 тысячи легковых автомобилей, что в 3,4 раза превышает количество проданных новых автомобилей за этот период.

Напомним, что украинский парк новых легковых автомобилей вырос в октябре 2023 года на 83% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Стало известно, какие модели автолюбители предпочитали.