Спрос на подержанные авто в Украине вырос — топ-10 моделей октября
Украинцы купили на 41% больше подержанных автомобилей в октябре этого года, чем в прошлом году. Речь идет о 21,3 тысячи транспортных средств. Также известно, какие из них самые популярные среди покупателей.
Об этом сообщает Укравтопром.
Какие подержанные авто выбрали украинцы в октябре
"По отношению к октябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 41%, а по сравнению с предыдущим месяцем поднялись на 1%", — говорится в сообщении.
Таким образом, в этом сегменте авторынка наибольший процент приходился на следующие автомобили:
- на бензине — 44%;
- на дизеле — 31%;
- электромобили — 17%;
- автомобили с ГБО — 5%;
- гибриды — 3%.
Какие самые популярные подержанные модели
Volkswagen Golf снова возглавил список зарегистрированных ввозимых подержанных автомобилей, а топ-5 лидеров остается постоянным в течение последних месяцев. Таким образом в десяток самых популярных моделей октября попали:
- VOLKSWAGEN Golf — 1544 ед.;
- RENAULT Megane — 1200 ед.;
- SKODA Octavia — 960 ед;
- VOLKSWAGEN Passat — 785 ед.;
- NISSAN Leaf — 573 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 451 ед;
- TESLA Model 3 — 442 ед.;
- AUDI A4 — 416 ед.;
- FORD Focus — 411 ед;
- NISSAN Qashqai — 404 ед.
Отмечается также, что с начала года в Украине было зарегистрировано 169,3 тысячи легковых автомобилей, что в 3,4 раза превышает количество проданных новых автомобилей за этот период.
Напомним, что украинский парк новых легковых автомобилей вырос в октябре 2023 года на 83% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Стало известно, какие модели автолюбители предпочитали.
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