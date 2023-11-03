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Які авто купляли українці у жовтні 2023 року, — на 1 нове 18 вживаних

3 листопада 2023 07:00
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Які авто купляли українці у жовтні 2023 року, — на 1 нове 18 вживаних
Серед лідерів з продажу в Україні бренди авто майже не змінюються місяцями, що свідчить про сталий попит на ці легковики. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

За підсумками жовтня 2023 року загальна кількість проданих авто в Україні дещо знизилася у порівнянні з вереснем — 109 557 проти 114 021 одиниця. Черговий рекорд було побито в сегменті електричних автомобілів, де власниками електрокарів стали 838 водіїв, що дозволило збільшити частку таких авто на українському ринку до 15%.

При цьому доля нових автомобілів серед згаданої кількості куплених у жовтні залишається невеликою — 5654 одиниць.

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Продаж нових авто в Україні

За даними AUTO.RIA, на кожне нове авто минулого місяця припадали 18 вживаних. Це співвідношення краще вересневого, коли аналогічний показник дорівнював 1 до 20. У будь-якому разі кількість проданих машин з автосалонів у жовтні стала рекордною за весь час дії воєнного стану.

ТОП 10 брендів найбільш продаваних нових авто в Україні у жовтні 2023 року

  1. Toyota — продано 887 одиниць (-36 проти вересня 2023);
  2. Volkswagen — 595 (-76);
  3. Skoda — 467 (+12);
  4. BMW — 458 (-36);
  5. Renault — (-13);
  6. Nissan — 311 (+161);
  7. Hyundai — 259 (-37);
  8. Mercedes-Benz — 245 (+48);
  9. Mazda — 220 (-14);
  10. Suzuki — 192 (-4).

Продаж вживаних авто в Україні

За даними Інституту досліджень авторинку, рейтинг пригнаних з-за кордону вживаних легкових автомобілів у жовтні знову очолив бренд Volkswagen, який обійняв 18,4% сегменту. На другому місці Renault (8,8%), на третьому — Audi (7,9%).

Беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf, якого продали 1,4 тис. одиниць. На другій сходинці Skoda Octavia (957), на третій — Volkswagen Passat (782).

ТОП 10 брендів найбільш продаваних імпортних авто з пробігом в Україні у жовтні 2023 року

  1. Volkswagen — продано 4007 одиниць:
  2. Renault — 1914;
  3. Audi — 1728;
  4. Nissan — 1654;
  5. Skoda — 1470;
  6. Ford — 1266;
  7. BMW — 1027;
  8. Tesla — 949;
  9. Opel — 787;
  10. Hyundai — 774.

Серед брендів вживаних машин, які перепродали на внутрішньому ринку протягом жовтня, лідером також є Volkswagen (12,2% від загальної кількості). На другому місці — ВАЗ (6,7%), на третьому — Renault (5,6%).

Найпопулярнішою  моделлю став Volkswagen Passat (2,9 тис. угод), за нею — Skoda Octavia (2,6 тис.) та Volkswagen Golf (2,4 тис.).

Лідери не надто змінюються впродовж багатьох місяців, що свідчить про сталий попит на ці легковики.

ТОП 10 брендів найбільш продаваних авто з пробігом на внутрішньому ринку у жовтні 2023 року

  1. Volkswagen — продано 10 061 одиниця;
  2. ВАЗ — 5451;
  3. Renault — 4633;
  4. Skoda — 4476;
  5. Toyota — 4112;
  6. BMW — 4086;
  7. Mercedes-Benz — 3967;
  8. Ford — 3920;
  9. Audi — 3584;
  10. Hyundai — 3461.

Раніше ми публікували ТОП 5 вживаних авто ціною до 4 тис. доларів в Україні у 2023 році. Також писали про три автомобілі, які замучать власників постійними ремонтами.

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