Які авто купляли українці у жовтні 2023 року, — на 1 нове 18 вживаних
За підсумками жовтня 2023 року загальна кількість проданих авто в Україні дещо знизилася у порівнянні з вереснем — 109 557 проти 114 021 одиниця. Черговий рекорд було побито в сегменті електричних автомобілів, де власниками електрокарів стали 838 водіїв, що дозволило збільшити частку таких авто на українському ринку до 15%.
При цьому доля нових автомобілів серед згаданої кількості куплених у жовтні залишається невеликою — 5654 одиниць.
Продаж нових авто в Україні
За даними AUTO.RIA, на кожне нове авто минулого місяця припадали 18 вживаних. Це співвідношення краще вересневого, коли аналогічний показник дорівнював 1 до 20. У будь-якому разі кількість проданих машин з автосалонів у жовтні стала рекордною за весь час дії воєнного стану.
ТОП 10 брендів найбільш продаваних нових авто в Україні у жовтні 2023 року
- Toyota — продано 887 одиниць (-36 проти вересня 2023);
- Volkswagen — 595 (-76);
- Skoda — 467 (+12);
- BMW — 458 (-36);
- Renault — (-13);
- Nissan — 311 (+161);
- Hyundai — 259 (-37);
- Mercedes-Benz — 245 (+48);
- Mazda — 220 (-14);
- Suzuki — 192 (-4).
Продаж вживаних авто в Україні
За даними Інституту досліджень авторинку, рейтинг пригнаних з-за кордону вживаних легкових автомобілів у жовтні знову очолив бренд Volkswagen, який обійняв 18,4% сегменту. На другому місці Renault (8,8%), на третьому — Audi (7,9%).
Беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf, якого продали 1,4 тис. одиниць. На другій сходинці Skoda Octavia (957), на третій — Volkswagen Passat (782).
ТОП 10 брендів найбільш продаваних імпортних авто з пробігом в Україні у жовтні 2023 року
- Volkswagen — продано 4007 одиниць:
- Renault — 1914;
- Audi — 1728;
- Nissan — 1654;
- Skoda — 1470;
- Ford — 1266;
- BMW — 1027;
- Tesla — 949;
- Opel — 787;
- Hyundai — 774.
Серед брендів вживаних машин, які перепродали на внутрішньому ринку протягом жовтня, лідером також є Volkswagen (12,2% від загальної кількості). На другому місці — ВАЗ (6,7%), на третьому — Renault (5,6%).
Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Passat (2,9 тис. угод), за нею — Skoda Octavia (2,6 тис.) та Volkswagen Golf (2,4 тис.).
Лідери не надто змінюються впродовж багатьох місяців, що свідчить про сталий попит на ці легковики.
ТОП 10 брендів найбільш продаваних авто з пробігом на внутрішньому ринку у жовтні 2023 року
- Volkswagen — продано 10 061 одиниця;
- ВАЗ — 5451;
- Renault — 4633;
- Skoda — 4476;
- Toyota — 4112;
- BMW — 4086;
- Mercedes-Benz — 3967;
- Ford — 3920;
- Audi — 3584;
- Hyundai — 3461.
Раніше ми публікували ТОП 5 вживаних авто ціною до 4 тис. доларів в Україні у 2023 році. Також писали про три автомобілі, які замучать власників постійними ремонтами.
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