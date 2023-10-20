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ТОП 5 вживаних авто до 4 тис. доларів в Україні у 2023 році

20 жовтня 2023 12:55
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 5 вживаних авто до 4 тис. доларів в Україні у 2023 році
На українському авторинку багато варіантів непоганих авто за ціною до 150 тис. грн. Фото: autocentre.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Обмежений бюджет не стане на заваді пошуку прийнятного автомобіля, який відповідає вашим цілям та вимогам. Такі машини мають великий показник пробігу, але стан авто насамперед залежить від попереднього власника та доріг, якими він їздив.

Про це написала Avtosota.

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1. Hyundai Getz 2006

Універсальний міський автомобіль з низкою важливих функцій, зокрема з подушками безпеки та антиблокувальною гальмівною системою

Автомобіль має:

  • бортовий комп’ютер;
  • електричні склопідйомники;
  • підігрів дзеркал;
  • гідропідсилювач керма;
  • кондиціонер.
  • 5-ступінчасту МКПП, яка забезпечує плавність ходу.

Оснащений 1,4 л двигуном потужністю 97 к.с. та він витрачає в середньому 7 л на 100 км.

2. Renault Clio 2005

Міське авто залишається в гарному стані попри великий пробіг та оснащене подушками безпеки, антиблокувальною системою гальм, ESP та ABD.

Машина має:

  • електричні склопідйомники;
  • гідропідсилювач керма;
  • кондиціонер;
  • підігрів дзеркал;
  • бортовий комп’ютер;
  • електропакет.

Їздить на 1,2 л бензиновому двигуну.

3. Skoda Fabia MPI 2004

Практичний міський хетчбек пропонує 70 к.с. та 5-ступінчасту МКПП, розвиваючи максимальну швидкість 164 км/год. Має чудові показники витрати палива — 3,5 л на 100 км по шосе.

4. Citroen C3 2006 року

Компактний автомобіль оснащений 1,1 л двигуном потужністю 61 к.с., який споживає до 6 л на 100 км у місті. Заходи безпеки включають подушки та ремені безпеки на задніх сидіннях.

Авто має:

  • бортовий комп’ютер;
  • гідропідсилювач керма.

5. Fiat Punto 2010

Стильний автомобіль оснащений основними елементами безпеки, зокрема подушками, центральним замком, іммобілайзером та сигналізацією. Має 1,4 л бензиновий двигун з МКПП.

Раніше ми писали про дев'ять вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні. Також представляли ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.

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