ТОП 5 подержанных авто до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году
Ограниченный бюджет не помешает поиску приемлемого автомобиля, который отвечает вашим целям и требованиям. Такие машины имеют большой показатель пробега, но состояние авто в первую очередь зависит от предыдущего владельца и дорог, по которым он ездил.
Об этом написала Avtosota.
1. Hyundai Getz 2006
Универсальный городской автомобиль с рядом важных функций, включая подушки безопасности и антиблокировочную тормозную систему
Автомобиль имеет:
- бортовой компьютер;
- электрические стеклоподъемники;
- подогрев зеркал;
- гидроусилитель руля;
- кондиционер.
- 5-ступенчатую МКПП, обеспечивающую плавность хода.
Оснащен 1,4 л двигателем мощностью 97 л.с., который тратит в среднем 7 л на 100 км.
2. Renault Clio 2005
Городской автомобиль остается в хорошем состоянии, несмотря на большой пробег и оснащен подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов, ESP и ABD.
Машина имеет:
- электрические стеклоподъемники;
- гидроусилитель руля;
- кондиционер;
- подогрев зеркал;
- бортовой компьютер;
- электропакет.
Ездит на 1,2 л бензиновом двигателе.
3. Skoda Fabia MPI 2004
Практический городской хэтчбек предлагает 70 л.с. и 5-ступенчатую МКПП, развивая максимальную скорость 164 км/ч. Имеет отличные показатели расхода топлива — 3,5 л на 100 км по шоссе.
4. Citroen C3 2006 года
Компактный автомобиль оснащен 1,1 л двигателем мощностью 61 л.с., потребляющим до 6 л на 100 км в городе. Меры предосторожности включают подушки и ремни безопасности на задних сиденьях.
Авто имеет:
- бортовой компьютер;
- гидроусилитель руля.
5. Fiat Punto 2010
Стильный автомобиль оснащен основными элементами безопасности, в том числе подушками, центральным замком, иммобилайзером и сигнализацией. Имеет 1,4л бензиновый двигатель с МКПП.
Ранее мы писали о девяти подержанных автомобилях из Германии, которые дешевле пригонять, чем покупать в Украине. Также представляли ТОП 20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.
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