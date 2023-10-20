ТОП 5 подержанных авто до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году

На украинском авторынке много вариантов неплохих авто по цене до 150 тыс. грн. Фото: autocentre.ua

Ограниченный бюджет не помешает поиску приемлемого автомобиля, который отвечает вашим целям и требованиям. Такие машины имеют большой показатель пробега, но состояние авто в первую очередь зависит от предыдущего владельца и дорог, по которым он ездил.

Об этом написала Avtosota.

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1. Hyundai Getz 2006

Универсальный городской автомобиль с рядом важных функций, включая подушки безопасности и антиблокировочную тормозную систему

Автомобиль имеет:

бортовой компьютер;

электрические стеклоподъемники;

подогрев зеркал;

гидроусилитель руля;

кондиционер.

5-ступенчатую МКПП, обеспечивающую плавность хода.

Оснащен 1,4 л двигателем мощностью 97 л.с., который тратит в среднем 7 л на 100 км.

2. Renault Clio 2005

Городской автомобиль остается в хорошем состоянии, несмотря на большой пробег и оснащен подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов, ESP и ABD.

Машина имеет:

электрические стеклоподъемники;

гидроусилитель руля;

кондиционер;

подогрев зеркал;

бортовой компьютер;

электропакет.

Ездит на 1,2 л бензиновом двигателе.

3. Skoda Fabia MPI 2004

Практический городской хэтчбек предлагает 70 л.с. и 5-ступенчатую МКПП, развивая максимальную скорость 164 км/ч. Имеет отличные показатели расхода топлива — 3,5 л на 100 км по шоссе.

4. Citroen C3 2006 года

Компактный автомобиль оснащен 1,1 л двигателем мощностью 61 л.с., потребляющим до 6 л на 100 км в городе. Меры предосторожности включают подушки и ремни безопасности на задних сиденьях.

Авто имеет:

бортовой компьютер;

гидроусилитель руля.

5. Fiat Punto 2010

Стильный автомобиль оснащен основными элементами безопасности, в том числе подушками, центральным замком, иммобилайзером и сигнализацией. Имеет 1,4л бензиновый двигатель с МКПП.

Ранее мы писали о девяти подержанных автомобилях из Германии, которые дешевле пригонять, чем покупать в Украине. Также представляли ТОП 20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.