Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ТОП 5 подержанных авто до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году arrow

ТОП 5 подержанных авто до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году

20 октября 2023 12:55
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 5 подержанных авто до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году
На украинском авторынке много вариантов неплохих авто по цене до 150 тыс. грн. Фото: autocentre.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Ограниченный бюджет не помешает поиску приемлемого автомобиля, который отвечает вашим целям и требованиям. Такие машины имеют большой показатель пробега, но состояние авто в первую очередь зависит от предыдущего владельца и дорог, по которым он ездил.

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:

1. Hyundai Getz 2006

Универсальный городской автомобиль с рядом важных функций, включая подушки безопасности и антиблокировочную тормозную систему

Автомобиль имеет:

  • бортовой компьютер;
  • электрические стеклоподъемники;
  • подогрев зеркал;
  • гидроусилитель руля;
  • кондиционер.
  • 5-ступенчатую МКПП, обеспечивающую плавность хода.

Оснащен 1,4 л двигателем мощностью 97 л.с., который тратит в среднем 7 л на 100 км.

2. Renault Clio 2005

Городской автомобиль остается в хорошем состоянии, несмотря на большой пробег и оснащен подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов, ESP и ABD.

Машина имеет:

  • электрические стеклоподъемники;
  • гидроусилитель руля;
  • кондиционер;
  • подогрев зеркал;
  • бортовой компьютер;
  • электропакет.

Ездит на 1,2 л бензиновом двигателе.

3. Skoda Fabia MPI 2004

Практический городской хэтчбек предлагает 70 л.с. и 5-ступенчатую МКПП, развивая максимальную скорость 164 км/ч. Имеет отличные показатели расхода топлива — 3,5 л на 100 км по шоссе.

4. Citroen C3 2006 года

Компактный автомобиль оснащен 1,1 л двигателем мощностью 61 л.с., потребляющим до 6 л на 100 км в городе. Меры предосторожности включают подушки и ремни безопасности на задних сиденьях.

Авто имеет:

  • бортовой компьютер;
  • гидроусилитель руля.

5. Fiat Punto 2010

Стильный автомобиль оснащен основными элементами безопасности, в том числе подушками, центральным замком, иммобилайзером и сигнализацией. Имеет 1,4л бензиновый двигатель с МКПП.

Ранее мы писали о девяти подержанных автомобилях из Германии, которые дешевле пригонять, чем покупать в Украине. Также представляли ТОП 20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме