Названы надежные самые дешевые б/у авто в Украине в 2023 году
Выбирая автомобиль на каждый день для работы и личных дел, не всегда следует искать модели стоимостью от 10 тыс. долларов. На рынке много предложений надежных автомобилей, выпущенных до 2008 года, за которые просят до 5 тыс. долларов.
Об этом в комментарии сайту Pro Деньги рассказала руководитель развития продуктов подержанных авто AUTO.RIA Ирина Кобернюк.
1. Daewoo Lanos
В 2000-х годах было продано множество моделей Lanos. Тогда их массово реализовали через механизмы кредитования сроком от 5 лет. Поэтому на рынке этих моделей достаточно.
Средняя цена — около 2,6 тыс. долларов.
2. Volkswagen Golf
Самым доступным вариантом является четвертое поколение этой модели — до 2006 года выпуска. Автомобиль просторный и легкий в управлении. Имеет выносливые и экономичные дизельные двигатели.
Средняя цена — 4,3 тыс. долларов.
3. Chevrolet Aveo
Авто в свое время также много продавали в кредит, но в отличие от Daewoo Lanos, компактный Aveo более мощный и технологичный. Некоторые версии даже имели автоматическую коробку передач.
Средняя цена — 4,3 тыс. долларов.
4. Skoda Fabia
Имеет надежные бензиновые MPI или экономичные дизельные двигатели. У второго поколения авто АКПП встречаются редко, но электропакет, усилитель руля и маршрутный компьютер устанавливались из базовой комплектации.
Средняя цена 4,5 тыс. — 5 тыс. долларов.
5. Opel Astra
Модель имеет простые бензиновые или дизельные двигатели. Предлагаются авто поколений "G" или "H" с кузовами седан, хэтчбек или универсал.
Средняя цена — до 5 тыс. долларов.
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