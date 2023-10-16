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Названы надежные самые дешевые б/у авто в Украине в 2023 году

16 октября 2023 11:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Названы надежные самые дешевые б/у авто в Украине в 2023 году
Украинский авторынок предлагает много надежных подержанных машин по очень скромным ценам. Фото: konkurent.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Выбирая автомобиль на каждый день для работы и личных дел, не всегда следует искать модели стоимостью от 10 тыс. долларов. На рынке много предложений надежных автомобилей, выпущенных до 2008 года, за которые просят до 5 тыс. долларов.

Об этом в комментарии сайту Pro Деньги рассказала руководитель развития продуктов подержанных авто AUTO.RIA Ирина Кобернюк.

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1. Daewoo Lanos

В 2000-х годах было продано множество моделей Lanos. Тогда их массово реализовали через механизмы кредитования сроком от 5 лет. Поэтому на рынке этих моделей достаточно.

Средняя цена — около 2,6 тыс. долларов.

2. Volkswagen Golf

Самым доступным вариантом является четвертое поколение этой модели — до 2006 года выпуска. Автомобиль просторный и легкий в управлении. Имеет выносливые и экономичные дизельные двигатели.

Средняя цена — 4,3 тыс. долларов.

3. Chevrolet Aveo

Авто в свое время также много продавали в кредит, но в отличие от Daewoo Lanos, компактный Aveo более мощный и технологичный. Некоторые версии даже имели автоматическую коробку передач.

Средняя цена — 4,3 тыс. долларов.

4. Skoda Fabia

Имеет надежные бензиновые MPI или экономичные дизельные двигатели. У второго поколения авто АКПП встречаются редко, но электропакет, усилитель руля и маршрутный компьютер устанавливались из базовой комплектации.

Средняя цена 4,5 тыс. — 5 тыс. долларов.

5. Opel Astra

Модель имеет простые бензиновые или дизельные двигатели. Предлагаются авто поколений "G" или "H" с кузовами седан, хэтчбек или универсал.

Средняя цена — до 5 тыс. долларов.

Ранее мы представляли ТОП 10 самых популярных импортных подержанных автомобилей в Украине в сентябре 2022 года. Также сообщалось, почему после продажи авто украинцы получают чужие штрафы и как от них избавиться.

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