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Почему после продажи авто украинцы получают чужие штрафы и как от них избавиться

13 октября 2023 11:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Почему после продажи авто украинцы получают чужие штрафы, и как от них избавиться
После появления на дорогах в Украине камер автоматической фиксации нарушений штрафы за превышение скорости приходят именно владельцам автомобилей. Фото: inlviv.in.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Ради экономии времени и денег украинцы часто продают авто по генеральной доверенности. Но так как в таком варианте сделки машина не снимается с учета новым владельцем, не меняются номера и техпаспорт, штрафы за нарушение ПДД продолжает получать предыдущий хозяин.

Об этом пишет AmperCar.

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С появлением на украинских дорогах камер автоматической фиксации нарушений штрафы за превышение скорости поступают именно владельцам автомобилей, а не управляющим ими по генеральной доверенности людям. Иного закон не предусматривает.

После этого можно долго и нудно доказывать, что за рулем сидел другой человек, эффект будет преимущественно нулевым. А не уплаченный за чужое нарушение штраф  чреват тем, что исполнительная служба доведет дело до конфискации имущества должника.

Как избавиться от проблемы

В принципе, фактический нарушитель в течение 20 дней от нарушения может сам обратиться в МВД с заявлением о согласии привлечения его к административной ответственности, уплатив соответствующий штраф. Впрочем, в случае отказа законно заставить его заплатить невозможно. Придется это делать фактическому владельцу по техпаспорту.

Гораздо более надежным является другой способ, еще на этапе продажи авто по генеральной доверенности. Существует специальный Реестр сведений о должном пользователе. Внесение в него данных производится на основании обращения в сервисный центр МВД пользователя, имеющего на руках нотариально заверенную доверенность от владельца транспортного средства. Поэтому при продаже машины обязательно выдвиньте такое условие покупателю.

Ранее мы писали о пяти способах узнать, что вас оштрафовали за нарушение правил ПДД. Также сообщали об ответственности водителя, если пассажир был не пристегнут во время ДТП.

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