Пять способов узнать, что вас оштрафовали за нарушение правил ПДД

Узнать о штрафе теперь можно не выходя из дома. Фото: zaxid.net

Системы автофиксации нарушений ПДД всегда заметят авто, водитель которого демонстрирует неправомерное поведение на дороге. Как узнать, что система назначила штраф?

Об этом написали Pro Гроші.

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Ресурсы, содержащие информацию о штрафах за нарушение ПДД

сайт Главного сервисного центра МВД Украины;

приложение "Дія";

приложение "Штрафы ПДД";

мобильный банкинг;

Единый реестр должников Украины — в случае уже открытого исполнительного производства.

Сайт Главного сервисного центра МВД Украины

Адрес сайта: hsc.gov.ua. На главной странице ищите и регистрируйтесь в "Кабинете водителя". Там содержится разнообразная информация, в частности, "проверка и оплата административных правонарушений".

Информация о штрафе в приложении "Дія"

Уведомления о штрафах за нарушение ПДД поступают водителям-пользователям приложения на смартфон. Нужно только зарегистрировать в приложении "Дія" водительское удостоверение или техпаспорт.

Информация приложения "Штрафы ПДД"

После установки приложения водитель может оформить подписку и получать уведомления о штрафах и оплачивать их.

Информация в "Приват24"

Нужно в Приват24 перейти в раздел "Сервисы", затем нажать "Платежи" и выбрать "Штрафы и нарушения".

Единый реестр должников Украины

На странице Минюста содержится раздел поиска должников. Нужно ввести фамилию, имя человека и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Ранее мы писали, как водителей могут развести на штраф за вождение под хмельком. Также сообщалось, что водителям могут выписать штраф 1400 грн за разговоры по телефону за рулем.