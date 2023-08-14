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П’ять способів дізнатися, що вас оштрафували за порушення правил ПДР

14 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
П’ять способів дізнатися, що вас оштрафували за порушення правил ПДР
Дізнатися про штраф тепер можна не виходячи з дому. Фото: zaxid.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Системи автофіксації порушень правил дорожнього руху завжди помітить авто, водій якого демонструє неправомірну поведінку на дорозі. Як дізнатися, що система призначила штраф?

Про це написали Pro Гроші.

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Ресурси, які містять інформацію про штрафи за порушення ПДР

  • сайт Головного сервісного центру МВС України;
  • застосунок "Дія;
  • застосунок "Штрафи ПДР";
  • мобільний банкінг;
  • Єдиний реєстр боржників України — у випадку вже відкритого виконавчого провадження.

Сайт Головного сервісного центру МВС України

Адреса сайту: hsc.gov.ua. На головній сторінці шукайте та реєструйтеся в "Кабінеті водія". Там міститься різноманітна інформація, зокрема "перевірка та оплата адміністративних правопорушень".

Інформація про штраф у "Дії"

Сповіщення про штрафи за порушення ПДР надходять водіям-користувачам застосунку на смартфон. Потрібно лише зареєструвати в "Дії" посвідчення водія або техпаспорт.

Інформація застосунку "Штрафи ПДР"

Після встановлення додатка водій може оформити підписку та отримувати повідомлення про штрафи та сплачувати їх.

Інформація у "Приват24"

Потрібно у "Приват24" перейти у розділ "Сервіси", потім натиснути "Платежі" та обрати "Штрафи та порушення".

Єдиний реєстр боржників України

На сторінці Мін'юсту міститься розділ пошуку боржників. Потрібно ввести прізвище, ім'я людини та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Раніше ми писали, як водіїв можуть розвести на штраф за кермування напідпитку. Також повідомляли, що водіям можуть виписати штраф 1400 грн за розмови телефоном за кермом.

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