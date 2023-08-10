С завтрашнего дня на дорогах Украины заработают сразу 50 видеорегистраторов
С 11 августа на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Общее количество камер с завтрашнего дня будет 215.
Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
В Украине появится еще 50 дорожных камер
Белошицкий отметил, что 31 комплекс фиксации нарушений ПДД работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.
Всего с 11 августа количество камер на дорогах составит 215.
Он также отметил, что большинство транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими происходят именно из-за превышения разрешенной скорости движения.
Где разместят камеры
Комплексы автофиксации правонарушений впервые запустят в следующих регионах:
- г. Бердичев (1 комплекс),
- г. Кривой Рог (2 комплекса),
- г. Сумы (1 комплекс),
- г. Ужгород (2 комплекса),
- г. Черновцы (5 комплексов),
- Винницкая область (2 комплекса),
- Тернопольская область (3 комплекса),
- Черновицкая область (1 комплекс).
Возобновляют работу камеры:
- г. Винница (1 комплекс),
- г. Львов (1 комплекс),
- г. Хмельницкий (2 комплекса),
- г. Сумы (4 комплекса),
- Житомирская область (2 комплекса),
- Киевская область (11 комплексов),
- Ивано-Франковская область (1 комплекс),
- Кировоградская область (1 комплекс),
- Львовская область (6 комплексов),
- Одесская область (1 комплекс),
- Черниговская область (1 комплекс).
Подробнее с точными адресами установки камер можно ознакомиться здесь.
Белошицкий также напомнил о штрафах и ответственности за превышение скорости. Так, по ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости) КУоАП: за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 340 грн; более чем на 50 км/ч — 1700 грн.
Напомним, в Украине значительно растет количество ДТП из-за вины пешеходов, в том числе детей. Менее чем за полгода количество оформленных протоколов из-за нарушений ПДД достигло почти такого же показателя, как за 2022 год.