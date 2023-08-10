С завтрашнего дня на дорогах Украины заработают сразу 50 видеорегистраторов

Знак камеры на дороге. Фото: google

С 11 августа на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Общее количество камер с завтрашнего дня будет 215.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Белошицкий отметил, что 31 комплекс фиксации нарушений ПДД работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.

Всего с 11 августа количество камер на дорогах составит 215.

Он также отметил, что большинство транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими происходят именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

Где разместят камеры

Комплексы автофиксации правонарушений впервые запустят в следующих регионах:

г. Бердичев (1 комплекс),

г. Кривой Рог (2 комплекса),

г. Сумы (1 комплекс),

г. Ужгород (2 комплекса),

г. Черновцы (5 комплексов),

Винницкая область (2 комплекса),

Тернопольская область (3 комплекса),

Черновицкая область (1 комплекс).

Возобновляют работу камеры:

г. Винница (1 комплекс),

г. Львов (1 комплекс),

г. Хмельницкий (2 комплекса),

г. Сумы (4 комплекса),

Житомирская область (2 комплекса),

Киевская область (11 комплексов),

Ивано-Франковская область (1 комплекс),

Кировоградская область (1 комплекс),

Львовская область (6 комплексов),

Одесская область (1 комплекс),

Черниговская область (1 комплекс).

Подробнее с точными адресами установки камер можно ознакомиться здесь.

Белошицкий также напомнил о штрафах и ответственности за превышение скорости. Так, по ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости) КУоАП: за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 340 грн; более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

Напомним, в Украине значительно растет количество ДТП из-за вины пешеходов, в том числе детей. Менее чем за полгода количество оформленных протоколов из-за нарушений ПДД достигло почти такого же показателя, как за 2022 год.