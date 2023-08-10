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С завтрашнего дня на дорогах Украины заработают сразу 50 видеорегистраторов

10 августа 2023 10:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
С завтрашнего дня на дорогах Украины заработают сразу 50 видеорегистраторов
Знак камеры на дороге. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С 11 августа на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Общее количество камер с завтрашнего дня будет 215.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Белошицкий отметил, что 31 комплекс фиксации нарушений ПДД работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.

Всего с 11 августа количество камер на дорогах составит 215.

Он также отметил, что большинство транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими происходят именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

Где разместят камеры

Комплексы автофиксации правонарушений впервые запустят в следующих регионах:

  • г. Бердичев (1 комплекс),
  • г. Кривой Рог (2 комплекса),
  • г. Сумы (1 комплекс),
  • г. Ужгород (2 комплекса),
  • г. Черновцы (5 комплексов),
  • Винницкая область (2 комплекса),
  • Тернопольская область (3 комплекса),
  • Черновицкая область (1 комплекс).

Возобновляют работу камеры:

  • г. Винница (1 комплекс),
  • г. Львов (1 комплекс),
  • г. Хмельницкий (2 комплекса),
  • г. Сумы (4 комплекса),
  • Житомирская область (2 комплекса),
  • Киевская область (11 комплексов),
  • Ивано-Франковская область (1 комплекс),
  • Кировоградская область (1 комплекс),
  • Львовская область (6 комплексов),
  • Одесская область (1 комплекс),
  • Черниговская область (1 комплекс).

Подробнее с точными адресами установки камер можно ознакомиться здесь.

Белошицкий также напомнил о штрафах и ответственности за превышение скорости. Так, по ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости) КУоАП: за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 340 грн; более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

Напомним, в Украине значительно растет количество ДТП из-за вины пешеходов, в том числе детей. Менее чем за полгода количество оформленных протоколов из-за нарушений ПДД достигло почти такого же показателя, как за 2022 год.

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