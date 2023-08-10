Від завтра на дорогах України запрацюють одразу 50 відеореєстраторів

Знак камер на дорозі. Фото: google

З 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Загальна кількість камер від завтра буде 215.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Білошицький зазначив, що 31 комплекс фіксації порушень правил дорожнього руху працював до повномасштабного вторгнення та відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють уперше.

Загалом з 11 серпня кількість камер на дорогах сягатиме 215.

Він також наголосив, що більшість транспортних пригод із загиблими та постраждалими відбуваються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.

Де розташують камери

Комплекси автофіксації правопорушень вперше запустять в наступних регіонах:

м. Бердичів (1 комплекс),

м. Кривий Ріг (2 комплекси),

м. Суми (1 комплекс),

м. Ужгород (2 комплекси),

м. Чернівці (5 комплексів),

Вінницька область (2 комплекси),

Тернопільська область (3 комплекси),

Чернівецька область (1 комплекс).

Відновлюють роботу камери:

м. Вінниця (1 комплекс),

м. Львів (1 комплекс),

м. Хмельницький (2 комплекси),

м. Суми (4 комплекси),

Житомирська область (2 комплекси),

Київська область (11 комплексів),

Івано-Франківська область (1 комплекс),

Кіровоградська область (1 комплекс),

Львівська область (6 комплексів),

Одеська область (1 комплекс),

Чернігівська область (1 комплекс).

Детальніше з точними адресами встановлення камер можна ознайомитись тут.

Білошоцький також нагадав про штрафи та відповідальність за перевищення швидкості. Так, за ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП: за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн; більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Нагадаємо, в Україні значно зростає кількість ДТП через провину пішоходів, зокрема дітей. Менше ніж за пів року кількість оформлених протоколів через порушення ПДР сягнула майже такого ж показника, як за 2022 рік.