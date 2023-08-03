Особливості обгону авто у темний час доби: поради автоінструктора

Обгін в темноті має свої нюанси. Малюнок: pinterest

Виконувати в темний час доби обгін потрібно обережно, з виконанням низки правил. Причому дотримуватися цих вимог в ідеалі маєте не лише ви, але й водій авто, яке ви обганяєте.

Про це написала онлайн автошкола Green Way.

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Якщо ви наздоганяєте автомобіль попереду, але не збираєтеся його обганяти, бажано, щоб пляма світла освітлювала дорогу перед вашим авто, але не освітлювала передню машину.

Правила обгону в темний час доби

увімкніть ліві покажчики повороту і, додавши газу, починайте маневр;

авто попереду їде з дальнім світлом фар, а ви рухаєтеся з ближнім світлом (малюнок "a");

таким чином передній автомобіль добре освітлює дорогу, що дозволяє вам гарно оцінити обставини;

коли порівняєтеся з переднім авто, він перемкнеться на ближнє світло, а ви вмикайте дальнє й продовжуйте обгін (малюнок "b").

Фактично ви просто помінятися ролями. Спочатку він попереду й ви користуєтеся його дальнім світлом, а тепер ви попереду й він користується вашим дальнім світлом. Коли ви будете вже досить далеко, водій позаду знову увімкне дальнє світло.

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