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Особливості обгону авто у темний час доби: поради автоінструктора

3 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Особливості обгону авто у темний час доби: поради автоінструктора
Обгін в темноті має свої нюанси. Малюнок: pinterest
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Виконувати в темний час доби обгін потрібно обережно, з виконанням низки правил. Причому дотримуватися цих вимог в ідеалі маєте не лише ви, але й водій авто, яке ви обганяєте.

Про це написала онлайн автошкола Green Way.

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Якщо ви наздоганяєте автомобіль попереду, але не збираєтеся його обганяти, бажано, щоб пляма світла освітлювала дорогу перед вашим авто, але не освітлювала передню машину.

Правила обгону в темний час доби

  • увімкніть ліві покажчики повороту і, додавши газу, починайте маневр;
  • авто попереду їде з дальнім світлом фар, а ви рухаєтеся з ближнім світлом (малюнок "a");
  • таким чином передній автомобіль добре освітлює дорогу, що дозволяє вам гарно оцінити обставини;
  • коли порівняєтеся з переднім авто, він перемкнеться на ближнє світло, а ви вмикайте дальнє й продовжуйте обгін (малюнок "b").

Фактично ви просто помінятися ролями. Спочатку він попереду й ви користуєтеся його дальнім світлом, а тепер ви попереду й він користується вашим дальнім світлом. Коли ви будете вже досить далеко, водій позаду знову увімкне дальнє світло.

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