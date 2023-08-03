Особенности обгона авто в темное время суток: советы автоинструктора

Обгон в темноте имеет свои нюансы. Рисунок: pinterest

Совершать в темное время суток обгон нужно осторожно, с соблюдением ряда правил. Причем соблюдать эти требования в идеале должны не только вы, но и водитель авто, которое вы обгоняете.

Об этом написала онлайн автошкола Green Way.

Читайте также:

Если вы догоняете автомобиль впереди, но не собираетесь его обгонять, желательно, чтобы пятно света освещало дорогу перед вашим автомобилем, но не освещало переднюю машину.

Правила обгона в темное время суток

включите левые указатели поворота и, добавив газ, начинайте маневр;

авто впереди едет с дальним светом фар, а вы двигаетесь с ближним светом (рисунок "a");

таким образом передний автомобиль хорошо освещает дорогу, что позволяет вам хорошо оценить обстановку;

когда сравнитесь с передним авто, он переключится на ближний свет, а вы включайте дальний и продолжайте обгон (рисунок "b").

Практически вы просто поменяетесь ролями. Сначала он впереди и вы пользуетесь его дальним светом, а теперь вы впереди и он пользуется вашим дальним светом. Когда вы будете уже достаточно далеко, водитель сзади снова включит дальний свет.

Ранее мы писали, как возместить ущерб, когда дерево упало на припаркованный автомобиль. Также адвокат объяснял, что делать, когда виновник скрылся с места ДТП.