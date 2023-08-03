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Особенности обгона авто в темное время суток: советы автоинструктора

3 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Особенности обгона авто в темное время суток: советы автоинструктора
Обгон в темноте имеет свои нюансы. Рисунок: pinterest
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Совершать в темное время суток обгон нужно осторожно, с соблюдением ряда правил. Причем соблюдать эти требования в идеале должны не только вы, но и водитель авто, которое вы обгоняете.

Об этом написала онлайн автошкола Green Way.

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Если вы догоняете автомобиль впереди, но не собираетесь его обгонять, желательно, чтобы пятно света освещало дорогу перед вашим автомобилем, но не освещало переднюю машину.

Правила обгона в темное время суток

  • включите левые указатели поворота и, добавив газ, начинайте маневр;
  • авто впереди едет с дальним светом фар, а вы двигаетесь с ближним светом (рисунок "a");
  • таким образом передний автомобиль хорошо освещает дорогу, что позволяет вам хорошо оценить обстановку;
  • когда сравнитесь с передним авто, он переключится на ближний свет, а вы включайте дальний и продолжайте обгон (рисунок "b").

Практически вы просто поменяетесь ролями. Сначала он впереди и вы пользуетесь его дальним светом, а теперь вы впереди и он пользуется вашим дальним светом. Когда вы будете уже достаточно далеко, водитель сзади снова включит дальний свет.

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