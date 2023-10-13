Чому після продажу авто українці отримують чужі штрафи, та як цього позбутися

Після появи на дорогах в Україні камер автоматичної фіксації порушень штрафи за перевищення швидкості надходять саме власникам автомобілів. Фото: inlviv.in.ua

Заради економії часу та грошей українці часто продають авто за генеральною довіреністю. Але через те, що у такому варіанті угоди машина не знімається з обліку новим власником, не міняються номери та техпаспорт, штрафи за порушення ПДР продовжує отримувати попередній господар.

Про це написав AmperCar.

Читайте також:

Чому власники проданих машин отримують штрафи

З появою на українських дорогах камер автоматичної фіксації порушень штрафи за перевищення швидкості надходять саме власникам автомобілів, а не людям, які кермують ним за генеральною довіреністю. Іншого закон не передбачає.

Після цього можна довго та нудно доводити, що за кермом сиділа інша людина, ефект буде переважно нульовим. А не сплачений за чуже порушення штраф загрожує тим, що виконавча служба доведе справу до конфіскації майна боржника.

Як позбутися проблеми

В принципі, фактичний порушник протягом 20 днів від порушення може сам звернутися до МВС із заявою про згоду притягнення його до адміністративної відповідальності, сплативши відповідний штраф. Втім, у разі його відмови законно змусити його заплатити неможливо. Доведеться це робити фактичному власнику за техпаспортом.

Набагато надійнішим є інший спосіб, ще на етапі продажу авто за генеральною довіреністю. Існує спеціальний Реєстр відомостей про належного користувача. Внесення до нього данних проводиться на підставі звернення до сервісного центру МВС користувача, який має на руках нотаріально завірену довіреність від власника транспортного засобу. Тому при продажу машини обов'язково висуньте таку умову покупцеві.

Раніше ми писали про п’ять способів дізнатися, що вас оштрафували за порушення правил ПДР. Також повідомляли про відповідальність водія, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП.