ТОП 10 самых популярных импортных б/у автомобилей в Украине в сентябре 2022 года
В сентябре украинцы приобрели 21 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с сентябрем прошлого года количество таких регистраций увеличилось на 34%.
Об этом сообщил Укравтопром.
По типу двигателя машины распределились:
- бензиновые: 44%;
- дизельные: 31%;
- электромобили: 16%;
- авто с ГБО: 5%;
- гибриды: 4%.
Тенденция сохраняется. По сравнению с августом 2023 года в сентябре части бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1 процентный пункт. Доли же электромобилей и гибридов увеличились на 1% каждая.
ТОП 10 самых популярных импортных б/у автомобилей в Украине в сентябре 2022 года
- Volkswagen Golf: импортировано 1575 единиц;
- Renault Megane: 1299 ед.;
- Skoda Octavia: 923 ед.;
- Volkswagen Passat: 755 ед.;
- Nissan Leaf: 590 ед.;
- Audi A4: 414 ед.;
- Volkswagen Touran: 406 ед.;
- Tesla Model 3: 405 ед.;
- Volkswagen Tiguan: 401 ед.;
- Nissan Qashqai: 398 ед.
В рейтинге большинство авто — пять — представляют модели немецких брендов. Средний возраст импортных подержанных легковых автомобилей в сентябре составляет почти 10 лет.
С начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.
Ранее мы писали о девяти подержанных автомобилях из Германии, которые дешевле пригонять, чем покупать в Украине. Также представляли ТОП 20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.