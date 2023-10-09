Volkswagen в ТОП 10 самых популярных авто в Украине занял сразу четыре места, в том числе первое. Фото: pixabay.com

В сентябре украинцы приобрели 21 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с сентябрем прошлого года количество таких регистраций увеличилось на 34%.

Об этом сообщил Укравтопром.

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По типу двигателя машины распределились:

бензиновые: 44%;

дизельные: 31%;

электромобили: 16%;

авто с ГБО: 5%;

гибриды: 4%.

Тенденция сохраняется. По сравнению с августом 2023 года в сентябре части бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1 процентный пункт. Доли же электромобилей и гибридов увеличились на 1% каждая.

ТОП 10 самых популярных импортных б/у автомобилей в Украине в сентябре 2022 года

Volkswagen Golf: импортировано 1575 единиц; Renault Megane: 1299 ед.; Skoda Octavia: 923 ед.; Volkswagen Passat: 755 ед.; Nissan Leaf: 590 ед.; Audi A4: 414 ед.; Volkswagen Touran: 406 ед.; Tesla Model 3: 405 ед.; Volkswagen Tiguan: 401 ед.; Nissan Qashqai: 398 ед.

В рейтинге большинство авто — пять — представляют модели немецких брендов. Средний возраст импортных подержанных легковых автомобилей в сентябре составляет почти 10 лет.

С начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Ранее мы писали о девяти подержанных автомобилях из Германии, которые дешевле пригонять, чем покупать в Украине. Также представляли ТОП 20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.