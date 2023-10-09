ТОП 10 найпопулярніших імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2022 року
У вересні українці придбали 21 тис. вживаних легкових авто, які були ввезені з-за кордону. Порівняно з вереснем минулого року кількість реєстрацій таких авто збільшилося на 34%.
Про це повідомив Укравтопром.
За типом двигуна машини розподілилися:
- бензинові: 44%;
- дизельні: 31%;
- електромобілі: 16%;
- авто з ГБО: 5%;
- гібриди: 4%.
Тенденція зберігається. Порівняно з серпнем 2023 року у вересні частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт. Натомість долі електромобілів та гібридів збільшилися на 1% кожна.
ТОП 10 найпопулярніших імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2022 року
- Volkswagen Golf: імпортовано 1575 одиниць;
- Renault Megane: 1299 од.;
- Skoda Octavia: 923 од.;
- Volkswagen Passat: 755 од.;
- Nissan Leaf: 590 од.;
- Audi A4: 414 од.;
- Volkswagen Touran: 406 од.;
- Tesla Model 3: 405 од.;
- Volkswagen Tiguan: 401 од.;
- Nissan Qashqai: 398 од.
У рейтингу більшість авто — п'ять — представляють моделі німецьких брендів. Середній вік імпортних вживаних легковиків у вересні становить майже 10 років.
З початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
Раніше ми писали про дев'ять вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні. Також представляли ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.