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ТОП 10 найпопулярніших імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2022 року

9 жовтня 2023 11:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 10 найпопулярніших імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2022 року
Volkswagen в ТОП 10 найпопулярніших авто в Україні посів одразу чотири місця, зокрема — перше. Фото: pixabay.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У вересні українці придбали 21 тис. вживаних легкових авто, які були ввезені з-за кордону. Порівняно з вереснем минулого року кількість реєстрацій таких авто збільшилося на 34%.

Про це повідомив Укравтопром.

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За типом двигуна машини розподілилися:

  • бензинові: 44%;
  • дизельні: 31%;
  • електромобілі: 16%;
  • авто з ГБО: 5%;
  • гібриди: 4%.

Тенденція зберігається. Порівняно з серпнем 2023 року у вересні частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт. Натомість долі електромобілів та гібридів збільшилися на 1% кожна.

ТОП 10 найпопулярніших імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2022 року

  1. Volkswagen Golf: імпортовано 1575 одиниць;
  2. Renault Megane: 1299 од.;
  3. Skoda Octavia: 923 од.;
  4. Volkswagen Passat: 755 од.;
  5. Nissan Leaf: 590 од.;
  6. Audi A4: 414 од.;
  7. Volkswagen Touran: 406 од.;
  8. Tesla Model 3: 405 од.;
  9. Volkswagen Tiguan: 401 од.;
  10. Nissan Qashqai: 398 од.

У рейтингу більшість авто — п'ять — представляють моделі німецьких брендів. Середній вік імпортних вживаних легковиків у вересні становить майже 10 років.

З початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Раніше ми писали про дев'ять вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні. Також представляли ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.

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