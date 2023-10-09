Volkswagen в ТОП 10 найпопулярніших авто в Україні посів одразу чотири місця, зокрема — перше. Фото: pixabay.com

У вересні українці придбали 21 тис. вживаних легкових авто, які були ввезені з-за кордону. Порівняно з вереснем минулого року кількість реєстрацій таких авто збільшилося на 34%.

Про це повідомив Укравтопром.

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За типом двигуна машини розподілилися:

бензинові: 44%;

дизельні: 31%;

електромобілі: 16%;

авто з ГБО: 5%;

гібриди: 4%.

Тенденція зберігається. Порівняно з серпнем 2023 року у вересні частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт. Натомість долі електромобілів та гібридів збільшилися на 1% кожна.

ТОП 10 найпопулярніших імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2022 року

Volkswagen Golf: імпортовано 1575 одиниць; Renault Megane: 1299 од.; Skoda Octavia: 923 од.; Volkswagen Passat: 755 од.; Nissan Leaf: 590 од.; Audi A4: 414 од.; Volkswagen Touran: 406 од.; Tesla Model 3: 405 од.; Volkswagen Tiguan: 401 од.; Nissan Qashqai: 398 од.

У рейтингу більшість авто — п'ять — представляють моделі німецьких брендів. Середній вік імпортних вживаних легковиків у вересні становить майже 10 років.

З початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Раніше ми писали про дев'ять вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні. Також представляли ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.