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ТОП 20 найпопулярніших брендів та марок авто в Україні у вересні 2023 року

3 жовтня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 20 найпопулярніших брендів та марок авто в Україні у вересні 2023 року
Найпопулярнішими автомобілями в Україні стали марки бренда Volkswagen — як серед нових, так і серед вживаних машин. Фото: Volkswagen
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У вересні 2023 року українці придбали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і, таким чином, сьогодні середньомісячні показники реєстрацій склали 60% від обсягу продажі до 24 лютого 2022 року. Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону досягли майже 20%, що є рекордом за останні 13 місяців.

Про це повідомив український Інститут досліджень авторинку.

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Найпопулярніші нові імпортні легковики

Загалом за 9 місяців 2023 року українці вперше зареєстрували 45,7 тис. нових легковиків, що на понад 59% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Більшість нових легковиків у серпні — майже 92%, або 5 359 одиниць — імпортували. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів, склала лише трохи більше від 8%, або 470 одиниць.

ТОП 5 брендів нових авто в Україні у вересні 2023 року

  1. Toyota — 16%;
  2. Volkswagen — 11,5%;
  3. BMW — 8,5%;
  4. Skoda — 7,8%;
  5. Renault — 6,5%.

ТОП 20 моделей нових легковиків в Україні у вересні 2023 року

  1. Volkswagen ID.4: 342 одиниць;
  2. Toyota RAV-4: 326 од.;
  3. Renault Duster: 248 од.;
  4. Mazda CX-5: 161 од.;
  5. Hyundai Tucson: 150 од.;
  6. Toyota Land Cruiser Prado: 146 од.;
  7. BMW X5: 145 од.;
  8. Renault Duster (поліцейський): 144 од.;
  9. Skoda Octavia: 136 од.;
  10. Toyota Corolla: 130 од.;
  11. Suzuki Vitara: 124 од.;
  12. Toyota Camry: 112 од.;
  13. KIA Sportage: 99 од.;
  14. Skoda Karoq: 91 од.;
  15. Skoda Kodiaq: 88 од.;
  16. Renault Express: 88 од.;
  17. Volkswagen Touareg: 85 од.;
  18. BMW X6: 79 од.;
  19. Audi Q8: 76 од.;
  20. Toyota Yaris Cross: 75 од.

Вперше лідером продажів нових авто став електромобіль Volkswagen ID.4, який виготовляють у Китаї на спільних підприємствах під назвами ID.4 Crozz та ID.4 X.

Також на ринку надалі зберігається тенденція підвищеного попиту на кросовери — серед усіх авто у ТОП 20 вони посіли 16 позицій.

Внутрішні перепродажі вживаних авто

У вересні українці продали 87,1 тис. вживаних легковиків, що на понад 10% більше, ніж за вересень 2022 року.

ТОП 5 брендів вживаних авто на внутрішньому ринку України у вересні 2023 року

  1. Volkswagen — 12,4%;
  2. ВАЗ (Lada) — 6,3%;
  3. Renault — 5,8%;
  4. Skoda — 5,4%;
  5. Toyota — 5%.

ТОП 20 моделей вживаних авто на внутрішньому ринку України у вересні 2023 року

  1. Volkswagen Passat: 3 123 од.;
  2. Skoda Octavia: 2 652 од.;
  3. Volkswagen Golf: 2 557 од.;
  4. ЗАЗ/Daewoo Lanos: 2 165 од.;
  5. Renault Megane: 1 524 од.;
  6. Ford Focus: 1 312 од.;
  7. BMW 5 Series: 1 237 од.;
  8. Opel Astra: 1 175 од.;
  9. Skoda Fabia: 1 167 од.;
  10. BMW 3 Series: 1 162 од.;
  11. Audi A6: 1 114 од.;
  12. Chevrolet Aveo: 1 092 од.;
  13. Toyota Camry: 1 049 од.;
  14. ВАЗ 2109x: 999 од.;
  15. Mercedes-Benz E-Classe: 969 од.;
  16. Audi A4: 961 од.;
  17. BMW X5: 825 од.;
  18. Renault Scenic: 795 од.;
  19. ЗАЗ/Daewoo Sens: 792 од.;
  20. Mitsubishi Lancer: 778 од.

Імпорт легковиків з пробігом

У вересні 2023 року до України привезли 21,5 тис. вживаних авто, що майже на 33% більше, ніж у вересні-2022.

ТОП 5 брендів вживаних імпортних авто в Україні у вересні 2023 року

  1. Volkswagen — 18,4%;
  2. Renault — 9,3%;
  3. Nissan — 7,9%;
  4. Audi — 7,8%;
  5. Skoda — 6,6%.

ТОП 20 моделей імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2023 року

  1. Volkswagen Golf: 1 475 од.;
  2. Skoda Octavia: 916 од.;
  3. Renault Megane: 806 од.;
  4. Volkswagen Passat: 755 од.;
  5. Nissan Leaf: 588 од.;
  6. Renault Scenic: 580 од.;
  7. Nissan Qashqai: 421 од.;
  8. Audi A4: 413 од.;
  9. Volkswagen Touran: 405 од.;
  10. Tesla Model 3: 403 од.;
  11. Volkswagen Tiguan: 401 од.;
  12. Audi Q5: 377 од.;
  13. Ford Focus: 325 од.;
  14. Skoda Fabia: 281 од.;
  15. Nissan Rogue: 279 од.;
  16. Opel Astra: 274 од.;
  17. Mazda CX-5: 271 од.;
  18. Audi A6: 264 од.;
  19. Tesla Model Y: 251 од.;
  20. Opel Zafira: 247 од.

Раніше ми писали, які марки авто найчастіше відвідують СТО в Україні у 2023 році. Також публікували ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року.

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