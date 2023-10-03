ТОП 20 найпопулярніших брендів та марок авто в Україні у вересні 2023 року

Найпопулярнішими автомобілями в Україні стали марки бренда Volkswagen — як серед нових, так і серед вживаних машин. Фото: Volkswagen

У вересні 2023 року українці придбали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і, таким чином, сьогодні середньомісячні показники реєстрацій склали 60% від обсягу продажі до 24 лютого 2022 року. Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону досягли майже 20%, що є рекордом за останні 13 місяців.

Про це повідомив український Інститут досліджень авторинку.

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Загалом за 9 місяців 2023 року українці вперше зареєстрували 45,7 тис. нових легковиків, що на понад 59% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Більшість нових легковиків у серпні — майже 92%, або 5 359 одиниць — імпортували. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів, склала лише трохи більше від 8%, або 470 одиниць.

ТОП 5 брендів нових авто в Україні у вересні 2023 року

Toyota — 16%; Volkswagen — 11,5%; BMW — 8,5%; Skoda — 7,8%; Renault — 6,5%.

ТОП 20 моделей нових легковиків в Україні у вересні 2023 року

Volkswagen ID.4: 342 одиниць; Toyota RAV-4: 326 од.; Renault Duster: 248 од.; Mazda CX-5: 161 од.; Hyundai Tucson: 150 од.; Toyota Land Cruiser Prado: 146 од.; BMW X5: 145 од.; Renault Duster (поліцейський): 144 од.; Skoda Octavia: 136 од.; Toyota Corolla: 130 од.; Suzuki Vitara: 124 од.; Toyota Camry: 112 од.; KIA Sportage: 99 од.; Skoda Karoq: 91 од.; Skoda Kodiaq: 88 од.; Renault Express: 88 од.; Volkswagen Touareg: 85 од.; BMW X6: 79 од.; Audi Q8: 76 од.; Toyota Yaris Cross: 75 од.

Вперше лідером продажів нових авто став електромобіль Volkswagen ID.4, який виготовляють у Китаї на спільних підприємствах під назвами ID.4 Crozz та ID.4 X.

Також на ринку надалі зберігається тенденція підвищеного попиту на кросовери — серед усіх авто у ТОП 20 вони посіли 16 позицій.

Внутрішні перепродажі вживаних авто

У вересні українці продали 87,1 тис. вживаних легковиків, що на понад 10% більше, ніж за вересень 2022 року.

ТОП 5 брендів вживаних авто на внутрішньому ринку України у вересні 2023 року

Volkswagen — 12,4%; ВАЗ (Lada) — 6,3%; Renault — 5,8%; Skoda — 5,4%; Toyota — 5%.

ТОП 20 моделей вживаних авто на внутрішньому ринку України у вересні 2023 року

Volkswagen Passat: 3 123 од.; Skoda Octavia: 2 652 од.; Volkswagen Golf: 2 557 од.; ЗАЗ/Daewoo Lanos: 2 165 од.; Renault Megane: 1 524 од.; Ford Focus: 1 312 од.; BMW 5 Series: 1 237 од.; Opel Astra: 1 175 од.; Skoda Fabia: 1 167 од.; BMW 3 Series: 1 162 од.; Audi A6: 1 114 од.; Chevrolet Aveo: 1 092 од.; Toyota Camry: 1 049 од.; ВАЗ 2109x: 999 од.; Mercedes-Benz E-Classe: 969 од.; Audi A4: 961 од.; BMW X5: 825 од.; Renault Scenic: 795 од.; ЗАЗ/Daewoo Sens: 792 од.; Mitsubishi Lancer: 778 од.

Імпорт легковиків з пробігом

У вересні 2023 року до України привезли 21,5 тис. вживаних авто, що майже на 33% більше, ніж у вересні-2022.

ТОП 5 брендів вживаних імпортних авто в Україні у вересні 2023 року

Volkswagen — 18,4%; Renault — 9,3%; Nissan — 7,9%; Audi — 7,8%; Skoda — 6,6%.

ТОП 20 моделей імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2023 року

Volkswagen Golf: 1 475 од.; Skoda Octavia: 916 од.; Renault Megane: 806 од.; Volkswagen Passat: 755 од.; Nissan Leaf: 588 од.; Renault Scenic: 580 од.; Nissan Qashqai: 421 од.; Audi A4: 413 од.; Volkswagen Touran: 405 од.; Tesla Model 3: 403 од.; Volkswagen Tiguan: 401 од.; Audi Q5: 377 од.; Ford Focus: 325 од.; Skoda Fabia: 281 од.; Nissan Rogue: 279 од.; Opel Astra: 274 од.; Mazda CX-5: 271 од.; Audi A6: 264 од.; Tesla Model Y: 251 од.; Opel Zafira: 247 од.

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