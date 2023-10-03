ТОП 20 найпопулярніших брендів та марок авто в Україні у вересні 2023 року
У вересні 2023 року українці придбали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і, таким чином, сьогодні середньомісячні показники реєстрацій склали 60% від обсягу продажі до 24 лютого 2022 року. Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону досягли майже 20%, що є рекордом за останні 13 місяців.
Про це повідомив український Інститут досліджень авторинку.
Найпопулярніші нові імпортні легковики
Загалом за 9 місяців 2023 року українці вперше зареєстрували 45,7 тис. нових легковиків, що на понад 59% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Більшість нових легковиків у серпні — майже 92%, або 5 359 одиниць — імпортували. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів, склала лише трохи більше від 8%, або 470 одиниць.
ТОП 5 брендів нових авто в Україні у вересні 2023 року
- Toyota — 16%;
- Volkswagen — 11,5%;
- BMW — 8,5%;
- Skoda — 7,8%;
- Renault — 6,5%.
ТОП 20 моделей нових легковиків в Україні у вересні 2023 року
- Volkswagen ID.4: 342 одиниць;
- Toyota RAV-4: 326 од.;
- Renault Duster: 248 од.;
- Mazda CX-5: 161 од.;
- Hyundai Tucson: 150 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado: 146 од.;
- BMW X5: 145 од.;
- Renault Duster (поліцейський): 144 од.;
- Skoda Octavia: 136 од.;
- Toyota Corolla: 130 од.;
- Suzuki Vitara: 124 од.;
- Toyota Camry: 112 од.;
- KIA Sportage: 99 од.;
- Skoda Karoq: 91 од.;
- Skoda Kodiaq: 88 од.;
- Renault Express: 88 од.;
- Volkswagen Touareg: 85 од.;
- BMW X6: 79 од.;
- Audi Q8: 76 од.;
- Toyota Yaris Cross: 75 од.
Вперше лідером продажів нових авто став електромобіль Volkswagen ID.4, який виготовляють у Китаї на спільних підприємствах під назвами ID.4 Crozz та ID.4 X.
Також на ринку надалі зберігається тенденція підвищеного попиту на кросовери — серед усіх авто у ТОП 20 вони посіли 16 позицій.
Внутрішні перепродажі вживаних авто
У вересні українці продали 87,1 тис. вживаних легковиків, що на понад 10% більше, ніж за вересень 2022 року.
ТОП 5 брендів вживаних авто на внутрішньому ринку України у вересні 2023 року
- Volkswagen — 12,4%;
- ВАЗ (Lada) — 6,3%;
- Renault — 5,8%;
- Skoda — 5,4%;
- Toyota — 5%.
ТОП 20 моделей вживаних авто на внутрішньому ринку України у вересні 2023 року
- Volkswagen Passat: 3 123 од.;
- Skoda Octavia: 2 652 од.;
- Volkswagen Golf: 2 557 од.;
- ЗАЗ/Daewoo Lanos: 2 165 од.;
- Renault Megane: 1 524 од.;
- Ford Focus: 1 312 од.;
- BMW 5 Series: 1 237 од.;
- Opel Astra: 1 175 од.;
- Skoda Fabia: 1 167 од.;
- BMW 3 Series: 1 162 од.;
- Audi A6: 1 114 од.;
- Chevrolet Aveo: 1 092 од.;
- Toyota Camry: 1 049 од.;
- ВАЗ 2109x: 999 од.;
- Mercedes-Benz E-Classe: 969 од.;
- Audi A4: 961 од.;
- BMW X5: 825 од.;
- Renault Scenic: 795 од.;
- ЗАЗ/Daewoo Sens: 792 од.;
- Mitsubishi Lancer: 778 од.
Імпорт легковиків з пробігом
У вересні 2023 року до України привезли 21,5 тис. вживаних авто, що майже на 33% більше, ніж у вересні-2022.
ТОП 5 брендів вживаних імпортних авто в Україні у вересні 2023 року
- Volkswagen — 18,4%;
- Renault — 9,3%;
- Nissan — 7,9%;
- Audi — 7,8%;
- Skoda — 6,6%.
ТОП 20 моделей імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2023 року
- Volkswagen Golf: 1 475 од.;
- Skoda Octavia: 916 од.;
- Renault Megane: 806 од.;
- Volkswagen Passat: 755 од.;
- Nissan Leaf: 588 од.;
- Renault Scenic: 580 од.;
- Nissan Qashqai: 421 од.;
- Audi A4: 413 од.;
- Volkswagen Touran: 405 од.;
- Tesla Model 3: 403 од.;
- Volkswagen Tiguan: 401 од.;
- Audi Q5: 377 од.;
- Ford Focus: 325 од.;
- Skoda Fabia: 281 од.;
- Nissan Rogue: 279 од.;
- Opel Astra: 274 од.;
- Mazda CX-5: 271 од.;
- Audi A6: 264 од.;
- Tesla Model Y: 251 од.;
- Opel Zafira: 247 од.
Раніше ми писали, які марки авто найчастіше відвідують СТО в Україні у 2023 році. Також публікували ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року.