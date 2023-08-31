Марки авто, які не вилазять з СТО в Україні у 2023 році: дослідження

Найчастіше до СТО звертаються власники автомобілів 2019-2020 років випуску. Фото: freepik

В Україні вперше опубліковане дослідження про обслуговування автомобілів в СТО. Водії, яких моделей авто найчастіше зверталися до механіків протягом місяця у 2023 році, та скільки вони витрачали на ремонт.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували понад 20 тис. звернень на станції технічного обслуговування, які користуються системою для автоматизації бізнесу RemOnline.

Читайте також:

Машини, якого року випуску частіше потрапляють до СТО

Найчастіше до СТО звертаються власники автомобілів 2019-2020 років випуску. Також було багато звернень від водіїв машин 2007-2008 років випуску, що є наслідком найбільшої кількості таких авто взагалі серед активної частини загального українського автопарку. Але машин 2022-2023 років дуже мало. Ймовірно, це пояснюється це тим, що власники таких авто обслуговуються в офіційних дилерів, адже ще діє заводська гарантія.

Інфографіка: Інститут досліджень авторинку

ТОП 15 марок авто, котрі найчастіше звертаються до СТО

Renault: 3119 шт. BMW: 2682 шт. Volkswagen: 1891 шт. Peugeot: 1006 шт. Hyundai: 987 шт. Skoda: 965 шт. Mercedes-Benz: 958 шт. Ford: 934 шт. Audi: 908 шт. Toyota: 599 шт. Nissan: 565 шт. Opel: 531 шт. KIA: 469 шт. Honda: 442 шт. Mitsubishi: 406 шт.

Хто витрачає на ремонт авто найбільше

За статистикою, сформованою на основі даних RemOnline, найбільше на ремонт автомобіля витрачають власники Porsche — середній чек під час візиту на СТО склав майже 16 тис. гривень.

Середній чек на ремонт марок авто в СТО

Porsche: 15910 грн.

SsangYong: 11338 грн.

BMW: 9885 грн.

Iveco: 9832 грн.

MAN: 9328 грн.

Infiniti: 8946 грн.

Mercedes-Benz: 8101 грн.

Land Rover: 8081 грн.

Acura: 7259 грн.

Audi: 7254 грн.

Suzuki: 7191 грн.

Mitsubishi: 7055 грн.

Jeep: 6904 грн.

DAF: 6745 грн.

Mini: 6504 грн.

Citroen: 6416 грн.

Chrysler: 5728 грн.

Volvo: 5713 грн.

Toyota: 5444 грн.

Lexus: 5357 грн.

Volkswagen: 5343 грн.

Tesla: 5117 грн.

Ford: 4888 грн.

Chevrolet: 4874 грн.

Honda: 4864 грн.

Subaru: 4851 грн.

Nissan: 4774 грн.

Seat: 4459 грн.

Fiat: 4226 грн.

Opel: 4096 грн.

КІА: 4045 грн.

Hyundai: 3985 грн.

Dodge: 3905 грн.

Geely: 3561 грн.

Skoda: 3495 грн.

Mazda: 3358 грн.

ЗАЗ: 2621 грн.

Renault: 2499 грн.

Dacia: 2430 грн.

Peugeot: 2369 грн.

Daewoo: 2300 грн.

Chery: 2145 грн.

ВАЗ/Lada: 1806 грн.

ТОП 15 моделей авто, котрі найчастіше звертаються до СТО

Renault Logan: 1922 штук, середній вік авто — 4,4 роки, середній чек на ремонт — 1317 грн; Peugeot 301: 714 шт., 2,8 р., 1829 грн; Volkswagen Passat: 337 шт., 14,6 р., 5442 грн; Hyundai Accent: 323 шт., 5 р., 2624 грн; Skoda Octavia: 251 шт., 14,5 р., 4611 грн; Volkswagen Golf: 228 шт., 15,5 р., 5267 грн; BMW 5 Series: 202 шт., 14,2 р., 9944 грн; Skoda Fabia: 189 шт., 12,8 р., 2131 грн; BMW X5: 185 шт., 11,7 р., 12971 грн; Skoda Scala: 175 шт., 3,4 р., 1878 грн; BMW 3 Series: 173 шт., 14,6 р., 7293 грн; Ford Focus: 158 шт., 12 р., 4070 грн; Renault Master: 148 шт., 9,1 р., 4826 грн; Audi A6: 147 шт., 14,1 р., 6670 грн; Renault Megane: 146 шт., 13,6 р., 4178 грн.

Раніше ми писали, на що скаржаться водії проблемних моделей японських авто. Також експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних малолітражних автомобілів.