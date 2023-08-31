Марки авто, які не вилазять з СТО в Україні у 2023 році: дослідження

Стали відомі марки авто, які не вилазять з СТО в Україні у 2023 році
В Україні вперше опубліковане дослідження про обслуговування автомобілів в СТО. Водії, яких моделей авто найчастіше зверталися до механіків протягом місяця у 2023 році, та скільки вони витрачали на ремонт.
Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували понад 20 тис. звернень на станції технічного обслуговування, які користуються системою для автоматизації бізнесу RemOnline.
Машини, якого року випуску частіше потрапляють до СТО
Найчастіше до СТО звертаються власники автомобілів 2019-2020 років випуску. Також було багато звернень від водіїв машин 2007-2008 років випуску, що є наслідком найбільшої кількості таких авто взагалі серед активної частини загального українського автопарку. Але машин 2022-2023 років дуже мало. Ймовірно, це пояснюється це тим, що власники таких авто обслуговуються в офіційних дилерів, адже ще діє заводська гарантія.
ТОП 15 марок авто, котрі найчастіше звертаються до СТО
- Renault: 3119 шт.
- BMW: 2682 шт.
- Volkswagen: 1891 шт.
- Peugeot: 1006 шт.
- Hyundai: 987 шт.
- Skoda: 965 шт.
- Mercedes-Benz: 958 шт.
- Ford: 934 шт.
- Audi: 908 шт.
- Toyota: 599 шт.
- Nissan: 565 шт.
- Opel: 531 шт.
- KIA: 469 шт.
- Honda: 442 шт.
- Mitsubishi: 406 шт.
Хто витрачає на ремонт авто найбільше
За статистикою, сформованою на основі даних RemOnline, найбільше на ремонт автомобіля витрачають власники Porsche — середній чек під час візиту на СТО склав майже 16 тис. гривень.
Середній чек на ремонт марок авто в СТО
- Porsche: 15910 грн.
- SsangYong: 11338 грн.
- BMW: 9885 грн.
- Iveco: 9832 грн.
- MAN: 9328 грн.
- Infiniti: 8946 грн.
- Mercedes-Benz: 8101 грн.
- Land Rover: 8081 грн.
- Acura: 7259 грн.
- Audi: 7254 грн.
- Suzuki: 7191 грн.
- Mitsubishi: 7055 грн.
- Jeep: 6904 грн.
- DAF: 6745 грн.
- Mini: 6504 грн.
- Citroen: 6416 грн.
- Chrysler: 5728 грн.
- Volvo: 5713 грн.
- Toyota: 5444 грн.
- Lexus: 5357 грн.
- Volkswagen: 5343 грн.
- Tesla: 5117 грн.
- Ford: 4888 грн.
- Chevrolet: 4874 грн.
- Honda: 4864 грн.
- Subaru: 4851 грн.
- Nissan: 4774 грн.
- Seat: 4459 грн.
- Fiat: 4226 грн.
- Opel: 4096 грн.
- КІА: 4045 грн.
- Hyundai: 3985 грн.
- Dodge: 3905 грн.
- Geely: 3561 грн.
- Skoda: 3495 грн.
- Mazda: 3358 грн.
- ЗАЗ: 2621 грн.
- Renault: 2499 грн.
- Dacia: 2430 грн.
- Peugeot: 2369 грн.
- Daewoo: 2300 грн.
- Chery: 2145 грн.
- ВАЗ/Lada: 1806 грн.
ТОП 15 моделей авто, котрі найчастіше звертаються до СТО
- Renault Logan: 1922 штук, середній вік авто — 4,4 роки, середній чек на ремонт — 1317 грн;
- Peugeot 301: 714 шт., 2,8 р., 1829 грн;
- Volkswagen Passat: 337 шт., 14,6 р., 5442 грн;
- Hyundai Accent: 323 шт., 5 р., 2624 грн;
- Skoda Octavia: 251 шт., 14,5 р., 4611 грн;
- Volkswagen Golf: 228 шт., 15,5 р., 5267 грн;
- BMW 5 Series: 202 шт., 14,2 р., 9944 грн;
- Skoda Fabia: 189 шт., 12,8 р., 2131 грн;
- BMW X5: 185 шт., 11,7 р., 12971 грн;
- Skoda Scala: 175 шт., 3,4 р., 1878 грн;
- BMW 3 Series: 173 шт., 14,6 р., 7293 грн;
- Ford Focus: 158 шт., 12 р., 4070 грн;
- Renault Master: 148 шт., 9,1 р., 4826 грн;
- Audi A6: 147 шт., 14,1 р., 6670 грн;
- Renault Megane: 146 шт., 13,6 р., 4178 грн.
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