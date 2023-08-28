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Як купити надійний вживаний автомобіль за доступною ціною у 2023 році: лайфхаки

28 серпня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як купити надійний вживаний автомобіль за доступною ціною у 2023 році: лайфхаки
Вживане авто потрібно розглядати у найбільш прискіпливий спосіб. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У червні 2023 року українці придбали понад 102 тис. вживаних автомобілів, що є максимальним показником з липня минулого року. З огляду на популярність вживаних авто в нашій країні, автолюбителям варто перед покупкою врахувати кілька ключових факторів.

Про це написав Consumer Reports.

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Обладнання для безпеки

Сьогодні доступні вживані авто з безпековими функціями. Від автоматичного екстреного гальмування (AEB) до адаптивного круїз-контролю. Експерти обов'язково рекомендують AEB з функцією виявлення пішоходів та попередженням про сліпі зони.

Висока надійність

Кожне вживане авто має свою історію використання, тому покажіть перед покупкою вживаний автомобіль механіку, якому ви довіряєте.

Зважте всі варіанти

Розгляньте варіанти на онлайн майданчиках. Поспішайте, адже гарні пропозиції зникають швидко, але не на стільки, щоб потім пошкодувати за покупку.

Оберіть менш популярну модель

Швидше за все, ви знайдете кращу та вигіднішу пропозицію на менш популярні моделі.

Остерігайтеся розширених гарантій

Програми розширеної гарантії, як правило, не варті своїх грошей. В середньому, заплатити за ремонт з власної кишені коштує дешевше, ніж придбати програму, якою ви, можливо, ніколи не скористаєтесь. Якщо ви не можете придбати вживаний автомобіль, на який ще діє заводська гарантія, найкращим варіантом буде придбати модель з гарною історією надійності.

Обійдіть навколо авто

Огляньте автомобіль у сухий сонячний день, щоб краще побачити недоліки та потенційні проблеми. Огляньте днище на предмет іржі, витоків рідини та слідів ремонту після зіткнення. Поверніть кожну ручку і натисніть на кожен вимикач, щоб переконатися, що все працює належним чином. Якщо ви відчуваєте запах плісняви, можливо, автомобіль був у воді або десь протікає, що може означати невидимі пошкодження.

Зробіть тест-драйв

Перш ніж сісти за кермо, переконайтеся, що автомобіль відповідає вашим потребам, що сидіння зручні, а управління вам підходить. Під час руху зверніть увагу на видимий вихлопний дим, перевірте, чи немає ненормальних вібрацій, чи немає запаху паливних рідин. Після поїздки перевірте авто на масляні підтікання.

Раніше експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних маленьких автомобілів. Також ми публікували ТОП 15 вживаних електрокарів в Україні у 2023 році.

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