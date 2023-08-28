Как купить надежный б/у автомобиль по доступной цене в 2023 году: лайфхаки

Подержанное авто нужно рассматривать наиболее придирчивым способом. Фото: freepik

В июне 2023 года украинцы приобрели более 102 тыс. подержанных автомобилей, что является максимальным показателем с июля прошлого года. Учитывая популярность б/у авто в нашей стране, автолюбителям стоит перед покупкой учесть несколько ключевых факторов.

Об этом пишет Consumer Reports.

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Оборудование для безопасности

Сегодня доступны подержанные автомобили с функциями безопасности. От автоматического экстренного торможения (AEB) до адаптивного круиз-контроля. Эксперты обязательно рекомендуют AEB с функцией обнаружения пешеходов и предупреждением о слепых зонах.

Высокая надежность

Каждое б/у авто имеет свою историю использования, поэтому покажите перед покупкой подержанный автомобиль механику, которому вы доверяете.

Взвесьте все варианты

Рассмотрите варианты онлайн-площадках. Спешите, ведь хорошие предложения исчезают быстро, но не столько, чтобы потом пожалеть о покупке.

Выберите менее популярную модель

Скорее всего, вы найдете лучшее и более выгодное предложение на менее популярные модели.

Остерегайтесь расширенных гарантий

Программы расширенной гарантии, как правило, не стоят своих денег. В среднем, заплатить за ремонт из собственного кармана стоит дешевле, чем приобрести программу, которой вы, возможно, никогда не воспользуетесь. Если вы не можете приобрести б/у автомобиль, на который еще действует заводская гарантия, лучшим вариантом будет приобрести модель с хорошей историей надежности.

Обойдите вокруг авто

Осмотрите автомобиль в сухой солнечный день, чтобы лучше увидеть недостатки и потенциальные проблемы. Осмотрите днище на предмет ржавчины, утечки жидкости и следы ремонта после столкновения. Поверните каждую ручку и нажмите каждый выключатель, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Если вы чувствуете запах плесени, возможно, автомобиль был в воде или где-то протекает, что может означать невидимые повреждения.

Сделайте тест-драйв

Прежде чем сесть за руль, убедитесь, что автомобиль отвечает вашим потребностям, что сиденья удобны, а управление вам подходит. Во время движения обратите внимание на видимый выхлопной дым, проверьте, нет ли ненормальных вибраций или нет запаха топливных жидкостей. После поездки проверьте авто на масляное подтекание.

Ранее эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных маленьких автомобилей. Также мы публиковали ТОП 15 подержанных электрокаров в Украине в 2023 году.