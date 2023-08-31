Марки авто, которые не вылезают из СТО в Украине в 2023 году: исследование

Стали известны марки авто, которые не вылезают из СТО в Украине в 2023 году
В Украине впервые опубликовано исследование по обслуживанию автомобилей в СТО. Водители, каких моделей авто чаще всего обращались к механикам в течение месяца в 2023 году, и сколько они тратили на ремонт.
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали более 20 тыс. обращений на станциях технического обслуживания, которые пользуются системой автоматизации бизнеса RemOnline.
Машины, какого года выпуска чаще попадают в СТО
Чаще всего в СТО обращаются владельцы автомобилей 2019-2020 годов выпуска. Также было много обращений от водителей машин 2007-2008 годов выпуска, что является следствием наибольшего количества таких авто вообще среди активной части общего украинского автопарка. Но машин 2022-2023 годов очень мало. Вероятно, это объясняется тем, что владельцы таких авто обслуживаются у официальных дилеров, ведь еще действует заводская гарантия.
ТОП 15 марок авто, наиболее часто обращающихся в СТО
- Renault: 3119 шт.
- BMW: 2682 шт.
- Volkswagen: 1891 шт.
- Peugeot: 1006 шт.
- Hyundai: 987 шт.
- Skoda: 965 шт.
- Mercedes-Benz: 958 шт.
- Ford: 934 шт.
- Audi: 908 шт.
- Toyota: 599 шт.
- Nissan: 565 шт.
- Opel: 531 шт.
- KIA: 469 шт.
- Honda: 442 шт.
- Mitsubishi: 406 шт.
Кто тратит на ремонт авто больше всего
По статистике, сформированной на основе данных RemOnline, больше всего на ремонт автомобиля тратят владельцы Porsche – средний чек во время визита на СТО составил почти 16 тыс. гривен.
Средний чек на ремонт марок авто в СТО
- Porsche: 15910 грн.
- SsangYong: 11338 грн.
- BMW: 9885 грн.
- Iveco: 9832 грн.
- MAN: 9328 грн.
- Infiniti: 8946 грн.
- Mercedes-Benz: 8101 грн.
- Land Rover: 8081 грн.
- Acura: 7259 грн.
- Audi: 7254 грн.
- Suzuki: 7191 грн.
- Mitsubishi: 7055 грн.
- Jeep: 6904 грн.
- DAF: 6745 грн.
- Mini: 6504 грн.
- Citroen: 6416 грн.
- Chrysler: 5728 грн.
- Volvo: 5713 грн.
- Toyota: 5444 грн.
- Lexus: 5357 грн.
- Volkswagen: 5343 грн.
- Tesla: 5117 грн.
- Ford: 4888 грн.
- Chevrolet: 4874 грн.
- Honda: 4864 грн.
- Subaru: 4851 грн.
- Nissan: 4774 грн.
- Seat: 4459 грн.
- Fiat: 4226 грн.
- Opel: 4096 грн.
- КІА: 4045 грн.
- Hyundai: 3985 грн.
- Dodge: 3905 грн.
- Geely: 3561 грн.
- Skoda: 3495 грн.
- Mazda: 3358 грн.
- ЗАЗ: 2621 грн.
- Renault: 2499 грн.
- Dacia: 2430 грн.
- Peugeot: 2369 грн.
- Daewoo: 2300 грн.
- Chery: 2145 грн.
- ВАЗ/Lada: 1806 грн.
ТОП 15 моделей авто, наиболее часто обращающихся в СТО
- Renault Logan: 1922 штук, средний возраст авто — 4,4 года, средний чек на ремонт — 1317 грн;
- Peugeot 301: 714 шт., 2,8, 1829 грн;
- Volkswagen Passat: 337 шт., 14,6, 5442 грн;
- Hyundai Accent: 323 шт., 5, 2624 грн;
- Skoda Octavia: 251 шт., 14,5, 4611 грн;
- Volkswagen Golf: 228 шт., 15,5, 5267 грн;
- BMW 5 Series: 202 шт., 14,2, 9944 грн;
- Skoda Fabia: 189 шт., 12,8, 2131 грн;
- BMW X5: 185 шт., 11,7, 12 971 грн;
- Skoda Scala: 175 шт., 3,4, 1878 грн;
- BMW 3 Series: 173 шт., 14,6, 7293 грн;
- Ford Focus: 158 шт., 12, 4070 грн;
- Renault Master: 148 шт., 9,1, 4826 грн;
- Audi A6: 147 шт., 14,1, 6670 грн;
- Renault Megane: 146 шт., 13,6, 4178 грн.
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