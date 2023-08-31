Марки авто, которые не вылезают из СТО в Украине в 2023 году: исследование

Чаще всего на СТО обращаются владельцы автомобилей 2019-2020 годов выпуска. Фото: freepik

В Украине впервые опубликовано исследование по обслуживанию автомобилей в СТО. Водители, каких моделей авто чаще всего обращались к механикам в течение месяца в 2023 году, и сколько они тратили на ремонт.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали более 20 тыс. обращений на станциях технического обслуживания, которые пользуются системой автоматизации бизнеса RemOnline.

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Чаще всего в СТО обращаются владельцы автомобилей 2019-2020 годов выпуска. Также было много обращений от водителей машин 2007-2008 годов выпуска, что является следствием наибольшего количества таких авто вообще среди активной части общего украинского автопарка. Но машин 2022-2023 годов очень мало. Вероятно, это объясняется тем, что владельцы таких авто обслуживаются у официальных дилеров, ведь еще действует заводская гарантия.

Инфографика: Институт исследований авторынка

ТОП 15 марок авто, наиболее часто обращающихся в СТО

Renault: 3119 шт. BMW: 2682 шт. Volkswagen: 1891 шт. Peugeot: 1006 шт. Hyundai: 987 шт. Skoda: 965 шт. Mercedes-Benz: 958 шт. Ford: 934 шт. Audi: 908 шт. Toyota: 599 шт. Nissan: 565 шт. Opel: 531 шт. KIA: 469 шт. Honda: 442 шт. Mitsubishi: 406 шт.

Кто тратит на ремонт авто больше всего

По статистике, сформированной на основе данных RemOnline, больше всего на ремонт автомобиля тратят владельцы Porsche – средний чек во время визита на СТО составил почти 16 тыс. гривен.

Средний чек на ремонт марок авто в СТО

Porsche: 15910 грн.

SsangYong: 11338 грн.

BMW: 9885 грн.

Iveco: 9832 грн.

MAN: 9328 грн.

Infiniti: 8946 грн.

Mercedes-Benz: 8101 грн.

Land Rover: 8081 грн.

Acura: 7259 грн.

Audi: 7254 грн.

Suzuki: 7191 грн.

Mitsubishi: 7055 грн.

Jeep: 6904 грн.

DAF: 6745 грн.

Mini: 6504 грн.

Citroen: 6416 грн.

Chrysler: 5728 грн.

Volvo: 5713 грн.

Toyota: 5444 грн.

Lexus: 5357 грн.

Volkswagen: 5343 грн.

Tesla: 5117 грн.

Ford: 4888 грн.

Chevrolet: 4874 грн.

Honda: 4864 грн.

Subaru: 4851 грн.

Nissan: 4774 грн.

Seat: 4459 грн.

Fiat: 4226 грн.

Opel: 4096 грн.

КІА: 4045 грн.

Hyundai: 3985 грн.

Dodge: 3905 грн.

Geely: 3561 грн.

Skoda: 3495 грн.

Mazda: 3358 грн.

ЗАЗ: 2621 грн.

Renault: 2499 грн.

Dacia: 2430 грн.

Peugeot: 2369 грн.

Daewoo: 2300 грн.

Chery: 2145 грн.

ВАЗ/Lada: 1806 грн.

ТОП 15 моделей авто, наиболее часто обращающихся в СТО

Renault Logan: 1922 штук, средний возраст авто — 4,4 года, средний чек на ремонт — 1317 грн; Peugeot 301: 714 шт., 2,8, 1829 грн; Volkswagen Passat: 337 шт., 14,6, 5442 грн; Hyundai Accent: 323 шт., 5, 2624 грн; Skoda Octavia: 251 шт., 14,5, 4611 грн; Volkswagen Golf: 228 шт., 15,5, 5267 грн; BMW 5 Series: 202 шт., 14,2, 9944 грн; Skoda Fabia: 189 шт., 12,8, 2131 грн; BMW X5: 185 шт., 11,7, 12 971 грн; Skoda Scala: 175 шт., 3,4, 1878 грн; BMW 3 Series: 173 шт., 14,6, 7293 грн; Ford Focus: 158 шт., 12, 4070 грн; Renault Master: 148 шт., 9,1, 4826 грн; Audi A6: 147 шт., 14,1, 6670 грн; Renault Megane: 146 шт., 13,6, 4178 грн.

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