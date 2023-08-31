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Стали известны марки авто, которые не вылезают из СТО в Украине в 2023 году

31 августа 2023 17:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Марки авто, которые не вылезают из СТО в Украине в 2023 году: исследование
Чаще всего на СТО обращаются владельцы автомобилей 2019-2020 годов выпуска. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В Украине впервые опубликовано исследование по обслуживанию автомобилей в СТО. Водители, каких моделей авто чаще всего обращались к механикам в течение месяца в 2023 году, и сколько они тратили на ремонт.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали более 20 тыс. обращений на станциях технического обслуживания, которые пользуются системой автоматизации бизнеса RemOnline.

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Чаще всего в СТО обращаются владельцы автомобилей 2019-2020 годов выпуска. Также было много обращений от водителей машин 2007-2008 годов выпуска, что является следствием наибольшего количества таких авто вообще среди активной части общего украинского автопарка. Но машин 2022-2023 годов очень мало. Вероятно, это объясняется тем, что владельцы таких авто обслуживаются у официальных дилеров, ведь еще действует заводская гарантия.

Инфографика: Институт исследований авторынка

ТОП 15 марок авто, наиболее часто обращающихся в СТО

  1. Renault: 3119 шт.
  2. BMW: 2682 шт.
  3. Volkswagen: 1891 шт.
  4. Peugeot: 1006 шт.
  5. Hyundai: 987 шт.
  6. Skoda: 965 шт.
  7. Mercedes-Benz: 958 шт.
  8. Ford: 934 шт.
  9. Audi: 908 шт.
  10. Toyota: 599 шт.
  11. Nissan: 565 шт.
  12. Opel: 531 шт.
  13. KIA: 469 шт.
  14. Honda: 442 шт.
  15. Mitsubishi: 406 шт.

Кто тратит на ремонт авто больше всего

По статистике, сформированной на основе данных RemOnline, больше всего на ремонт автомобиля тратят владельцы Porsche – средний чек во время визита на СТО составил почти 16 тыс. гривен.

Средний чек на ремонт марок авто в СТО

  • Porsche: 15910 грн.
  • SsangYong: 11338 грн.
  • BMW: 9885 грн.
  • Iveco: 9832 грн.
  • MAN: 9328 грн.
  • Infiniti: 8946 грн.
  • Mercedes-Benz: 8101 грн.
  • Land Rover: 8081 грн.
  • Acura: 7259 грн.
  • Audi: 7254 грн.
  • Suzuki: 7191 грн.
  • Mitsubishi: 7055 грн.
  • Jeep: 6904 грн.
  • DAF: 6745 грн.
  • Mini: 6504 грн.
  • Citroen: 6416 грн.
  • Chrysler: 5728 грн.
  • Volvo: 5713 грн.
  • Toyota: 5444 грн.
  • Lexus: 5357 грн.
  • Volkswagen: 5343 грн.
  • Tesla: 5117 грн.
  • Ford: 4888 грн.
  • Chevrolet: 4874 грн.
  • Honda: 4864 грн.
  • Subaru: 4851 грн.
  • Nissan: 4774 грн.
  • Seat: 4459 грн.
  • Fiat: 4226 грн.
  • Opel: 4096 грн.
  • КІА: 4045 грн.
  • Hyundai: 3985 грн.
  • Dodge: 3905 грн.
  • Geely: 3561 грн.
  • Skoda: 3495 грн.
  • Mazda: 3358 грн.
  • ЗАЗ: 2621 грн.
  • Renault: 2499 грн.
  • Dacia: 2430 грн.
  • Peugeot: 2369 грн.
  • Daewoo: 2300 грн.
  • Chery: 2145 грн.
  • ВАЗ/Lada: 1806 грн.

ТОП 15 моделей авто, наиболее часто обращающихся в СТО

  1. Renault Logan: 1922 штук, средний возраст авто — 4,4 года, средний чек на ремонт — 1317 грн;
  2. Peugeot 301: 714 шт., 2,8, 1829 грн;
  3. Volkswagen Passat: 337 шт., 14,6, 5442 грн;
  4. Hyundai Accent: 323 шт., 5, 2624 грн;
  5. Skoda Octavia: 251 шт., 14,5, 4611 грн;
  6. Volkswagen Golf: 228 шт., 15,5, 5267 грн;
  7. BMW 5 Series: 202 шт., 14,2, 9944 грн;
  8. Skoda Fabia: 189 шт., 12,8, 2131 грн;
  9. BMW X5: 185 шт., 11,7, 12 971 грн;
  10. Skoda Scala: 175 шт., 3,4, 1878 грн;
  11. BMW 3 Series: 173 шт., 14,6, 7293 грн;
  12. Ford Focus: 158 шт., 12, 4070 грн;
  13. Renault Master: 148 шт., 9,1, 4826 грн;
  14. Audi A6: 147 шт., 14,1, 6670 грн;
  15. Renault Megane: 146 шт., 13,6, 4178 грн.

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