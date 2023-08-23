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Семь проблемных моделей японских авто: на что жалуются водители

23 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Семь проблемных моделей японских авто: на что жалуются водители
Автолюбители говорят, что Mazda RX-8 является синонимом слов "уплотнители сальников". Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

К удивлению многих водителей, которые считают японские автомобили эталоном надежности, с этими машинами иногда тоже приходится мучиться автолюбителям. Эксперты собрали жалобы водителей, чтобы определить наиболее ненадежные автомобили японского производства.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Проблемы с двигателем

Mazda RX-8 является синонимом слов "уплотнители сальников". В отличие от большинства моторов, которые могут работать долго, если их хорошо обслуживать, роторный двигатель RX-8 постоянно нуждается в новых уплотнителях. Говорить об их замене следует задолго до того, как пробег большинства моторов достигнет 240 тыс. км.

Проблемы с трансмиссией

Бесступенчатые трансмиссии JATCO устанавливаются на многих Nissan автомобилях и имеют серьезные конструктивные недостатки. Nissan даже удовлетворил иск на сумму 277 млн долл., чтобы решить претензии по поводу дефектной трансмиссии. Это касается моделей Rogue, Pathfinder и Infiniti QX60.

Проблемы с вариатором

У оригинального Nissan Murano были проблемы с вариатором. Автолюбители часто вынуждены были просто заменить его. Ведь восстановить скользящий или выходящий из строя вариатор оказалось невозможным.

Проблемы со смазкой

Toyota GR86 и Subaru BRZ имеют проблемы со смазкой, которые могут привести к катастрофической поломке двигателя.

Ранее мы публиковали рейтинг самых надежных японских автомобилей. Также писали о "вечных" японских двигателях.

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