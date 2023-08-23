Сім проблемних моделей японських авто: на що скаржаться водії

Автолюбителі кажуть, що Mazda RX-8 є синонімом слів "ущільнювачі сальників". Фото: wikipedia

На подив багатьох водіїв, які вважають японські автомобілі еталоном надійності, з цими машинами інколи також доводиться мучитися автолюбителям. Експерти зібрали скарги водіїв, щоб визначити найбільш ненадійні авто японського виробництва.

Про це повідомив Cars Coops.

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Проблеми з двигуном

Mazda RX-8 є синонімом слів "ущільнювачі сальників". На відміну від більшості моторів, які можуть працювати довго, якщо їх добре обслуговувати, роторний двигун RX-8 постійно потребує нових ущільнювачів. Говорити про їх заміну треба задовго до того, як пробіг більшості моторів досягне 240 тис. км.

Проблеми з трансмісією

Безступінчасті трансмісії JATCO встановлюються на багатьох автомобілях Nissan та мають серйозні конструктивні недоліки. Nissan навіть задовольнив позов на суму 277 млн дол., щоб вирішити претензії щодо дефектної трансмісії. Це стосується моделей Rogue, Pathfinder та Infiniti QX60.

Проблеми з варіатором

Оригінальний Nissan Murano мав негаразди з варіатором. Автолюбителі часто були змушені просто замінити його. Адже відновити варіатор, який прослизає або виходить з ладу, виявилося неможливим.

Проблеми з мастилом

Toyota GR86 та Subaru BRZ мають негаразди з мастилом, які можуть призвести до катастрофічної поломки двигуна.

Раніше ми публікували рейтинг найнадійніших японських авто. Також писали про "вічні" японські двигуни.