Названі надійні найдешевші вживані авто в Україні у 2023 році

Український авторинок пропонує багато надійних вживаних машин за дуже скромними цінами. Фото: konkurent.ua

Обираючи автомобіль на кожний день для роботи та особистих справ, не завжди варто шукати моделі вартістю від 10 тис. доларів. На ринку багато пропозицій надійних авто, випущених до 2008 року, за які просять до 5 тис. доларів.

Про це у коментарі сайту Pro Гроші розповіла керівниця розвитку продуктів вживаних авто AUTO.RIA Ірина Кобернюк.

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1. Daewoo Lanos

У 2000-х роках було продано багато моделей Lanos. Тоді їх масово реалізували через механізми кредитування на термін від 5 років. Тому на ринку цих моделей достатньо.

Середня ціна — близько 2,6 тис. доларів.

2. Volkswagen Golf

Найдоступнішим варіантом є четверте покоління цієї моделі — до 2006 року випуску. Авто просторе та легке в керуванні. Має витривалі та економні дизельні двигуни.

Середня ціна — 4,3 тис. доларів.

3. Chevrolet Aveo

Авто свого часу також багато продавали у кредит, але на відміну від Daewoo Lanos, компактний Aveo потужніший та технологічніший. Деякі версії навіть мали автоматичну коробку передач.

Середня ціна — 4,3 тис. доларів.

4. Skoda Fabia

Має надійні бензинові MPI або економні дизельні двигуни. У другого покоління авто АКПП зустрічаються рідко, але електропакет, підсилювач керма та маршрутний комп’ютер встановлювалися з базової комплектації.

Середня ціна 4,5 тис. — 5 тис. доларів.

5. Opel Astra

Модель має прості бензинові або дизельні двигуни. Пропонуються авто поколінь "G" або "H" з кузовами седан, хетчбек або універсал.

Середня ціна — до 5 тис. доларів.

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