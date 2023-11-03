Какие авто покупали украинцы в октябре 2023 года, — на 1 новое 18 подержанных
По итогам октября 2023 года общее количество проданных авто в Украине несколько снизилось по сравнению с сентябрем — 109 557 против 114 021 единица. Очередной рекорд был побит в сегменте электрических автомобилей, где владельцами электрокаров стали 838 водителей, что позволило увеличить долю таких автомобилей на украинском рынке до 15%.
При этом доля новых автомобилей среди упомянутого количества купленных в октябре остается небольшой — 5654 единиц.
Продажа автомобилей в Украине.
По данным AUTO.RIA, на каждый новый автомобиль в прошлом месяце приходилось 18 подержанных. Это соотношение лучше сентябрьского, когда аналогичный показатель равнялся 1 к 20. В любом случае количество проданных машин с автосалонов в октябре стало рекордным за все время действия военного положения.
ТОП 10 брендов самых продаваемых новых авто в Украине в октябре 2023 года
- Toyota — продано 887 единиц (-36 против сентября 2023 г.);
- Volkswagen — 595 (-76);
- Skoda — 467 (+12);
- BMW — 458 (-36);
- Renault — (-13);
- Nissan — 311 (+161);
- Hyundai — 259 (-37);
- Mercedes-Benz — 245 (+48);
- Mazda — 220 (-14);
- Suzuki — 192 (-4).
Продажа подержанных авто в Украине.
По данным Института исследований авторынка, рейтинг пригнанных из-за границы подержанных легковых автомобилей в октябре вновь возглавил бренд Volkswagen, занявший 18,4% сегмента. На втором месте Renault (8,8%), на третьем — Audi (7,9%).
Безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf, которого продали 1,4 тыс. единиц. На второй строчке Skoda Octavia (957), на третьей — Volkswagen Passat (782).
ТОП 10 брендов наиболее продаваемых импортных автомобилей с пробегом в Украине в октябре 2023 года
- Volkswagen — продано 4007 единиц:
- Renault — 1914;
- Audi — 1728;
- Nissan — 1654;
- Skoda — 1470;
- Ford — 1266;
- BMW — 1027;
- Tesla — 949;
- Opel — 787;
- Hyundai — 774.
Среди брендов подержанных машин, которые перепродавали на внутреннем рынке в течение октября, лидером также является Volkswagen (12,2% от общего количества). На втором месте ВАЗ (6,7%), на третьем — Renault (5,6%).
Самой популярной моделью стал Volkswagen Passat (2,9 тыс. сделок), за ней — Skoda Octavia (2,6 тыс.) и Volkswagen Golf (2,4 тыс.).
Лидеры не слишком меняются на протяжении многих месяцев, что свидетельствует о постоянном спросе на эти легковушки.
ТОП 10 брендов самых продаваемых авто с пробегом на внутреннем рынке в октябре 2023 года
- Volkswagen — продано 10 061 единица;
- ВАЗ — 5451;
- Renault — 4633;
- Skoda — 4476;
- Toyota — 4112;
- BMW — 4086;
- Mercedes-Benz — 3967;
- Ford — 3920;
- Audi — 3584;
- Hyundai — 3461.
Ранее мы публиковали ТОП 5 подержанных авто ценой до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году. Также писали о трех автомобилях, которые замучают владельцев постоянными ремонтами.
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