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Какие авто покупали украинцы в октябре 2023 года, — на 1 новое 18 подержанных

3 ноября 2023 07:00
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Какие авто покупали украинцы в октябре 2023 года, — на 1 новое 18 подержанных
Среди лидеров продаж в Украине бренды авто почти не меняются месяцами, что свидетельствует о постоянном спросе на эти легковушки. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

По итогам октября 2023 года общее количество проданных авто в Украине несколько снизилось по сравнению с сентябрем — 109 557 против 114 021 единица. Очередной рекорд был побит в сегменте электрических автомобилей, где владельцами электрокаров стали 838 водителей, что позволило увеличить долю таких автомобилей на украинском рынке до 15%.

При этом доля новых автомобилей среди упомянутого количества купленных в октябре остается небольшой — 5654 единиц.

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Продажа автомобилей в Украине.

По данным AUTO.RIA, на каждый новый автомобиль в прошлом месяце приходилось 18 подержанных. Это соотношение лучше сентябрьского, когда аналогичный показатель равнялся 1 к 20. В любом случае количество проданных машин с автосалонов в октябре стало рекордным за все время действия военного положения.

ТОП 10 брендов самых продаваемых новых авто в Украине в октябре 2023 года

  1. Toyota — продано 887 единиц (-36 против сентября 2023 г.);
  2. Volkswagen — 595 (-76);
  3. Skoda — 467 (+12);
  4. BMW — 458 (-36);
  5. Renault — (-13);
  6. Nissan — 311 (+161);
  7. Hyundai — 259 (-37);
  8. Mercedes-Benz — 245 (+48);
  9. Mazda — 220 (-14);
  10. Suzuki — 192 (-4).

Продажа подержанных авто в Украине.

По данным Института исследований авторынка, рейтинг пригнанных из-за границы подержанных легковых автомобилей в октябре вновь возглавил бренд Volkswagen, занявший 18,4% сегмента. На втором месте Renault (8,8%), на третьем — Audi (7,9%).

Безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf, которого продали 1,4 тыс. единиц. На второй строчке Skoda Octavia (957), на третьей — Volkswagen Passat (782).

ТОП 10 брендов наиболее продаваемых импортных автомобилей с пробегом в Украине в октябре 2023 года

  1. Volkswagen — продано 4007 единиц:
  2. Renault — 1914;
  3. Audi — 1728;
  4. Nissan — 1654;
  5. Skoda — 1470;
  6. Ford — 1266;
  7. BMW — 1027;
  8. Tesla — 949;
  9. Opel — 787;
  10. Hyundai — 774.

Среди брендов подержанных машин, которые перепродавали на внутреннем рынке в течение октября, лидером также является Volkswagen (12,2% от общего количества). На втором месте ВАЗ (6,7%), на третьем — Renault (5,6%).

Самой популярной моделью стал Volkswagen Passat (2,9 тыс. сделок), за ней — Skoda Octavia (2,6 тыс.) и Volkswagen Golf (2,4 тыс.).

Лидеры не слишком меняются на протяжении многих месяцев, что свидетельствует о постоянном спросе на эти легковушки.

ТОП 10 брендов самых продаваемых авто с пробегом на внутреннем рынке в октябре 2023 года

  1. Volkswagen — продано 10 061 единица;
  2. ВАЗ — 5451;
  3. Renault — 4633;
  4. Skoda — 4476;
  5. Toyota — 4112;
  6. BMW — 4086;
  7. Mercedes-Benz — 3967;
  8. Ford — 3920;
  9. Audi — 3584;
  10. Hyundai — 3461.

Ранее мы публиковали ТОП 5 подержанных авто ценой до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году. Также писали о трех автомобилях, которые замучают владельцев постоянными ремонтами.

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