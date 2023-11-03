Какие авто покупали украинцы в октябре 2023 года, — на 1 новое 18 подержанных

Среди лидеров продаж в Украине бренды авто почти не меняются месяцами, что свидетельствует о постоянном спросе на эти легковушки. Фото: autoexpress.co.uk

По итогам октября 2023 года общее количество проданных авто в Украине несколько снизилось по сравнению с сентябрем — 109 557 против 114 021 единица. Очередной рекорд был побит в сегменте электрических автомобилей, где владельцами электрокаров стали 838 водителей, что позволило увеличить долю таких автомобилей на украинском рынке до 15%.

При этом доля новых автомобилей среди упомянутого количества купленных в октябре остается небольшой — 5654 единиц.

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Продажа автомобилей в Украине.

По данным AUTO.RIA, на каждый новый автомобиль в прошлом месяце приходилось 18 подержанных. Это соотношение лучше сентябрьского, когда аналогичный показатель равнялся 1 к 20. В любом случае количество проданных машин с автосалонов в октябре стало рекордным за все время действия военного положения.

ТОП 10 брендов самых продаваемых новых авто в Украине в октябре 2023 года

Toyota — продано 887 единиц (-36 против сентября 2023 г.); Volkswagen — 595 (-76); Skoda — 467 (+12); BMW — 458 (-36); Renault — (-13); Nissan — 311 (+161); Hyundai — 259 (-37); Mercedes-Benz — 245 (+48); Mazda — 220 (-14); Suzuki — 192 (-4).

Продажа подержанных авто в Украине.

По данным Института исследований авторынка, рейтинг пригнанных из-за границы подержанных легковых автомобилей в октябре вновь возглавил бренд Volkswagen, занявший 18,4% сегмента. На втором месте Renault (8,8%), на третьем — Audi (7,9%).

Безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf, которого продали 1,4 тыс. единиц. На второй строчке Skoda Octavia (957), на третьей — Volkswagen Passat (782).

ТОП 10 брендов наиболее продаваемых импортных автомобилей с пробегом в Украине в октябре 2023 года

Volkswagen — продано 4007 единиц: Renault — 1914; Audi — 1728; Nissan — 1654; Skoda — 1470; Ford — 1266; BMW — 1027; Tesla — 949; Opel — 787; Hyundai — 774.

Среди брендов подержанных машин, которые перепродавали на внутреннем рынке в течение октября, лидером также является Volkswagen (12,2% от общего количества). На втором месте ВАЗ (6,7%), на третьем — Renault (5,6%).

Самой популярной моделью стал Volkswagen Passat (2,9 тыс. сделок), за ней — Skoda Octavia (2,6 тыс.) и Volkswagen Golf (2,4 тыс.).

Лидеры не слишком меняются на протяжении многих месяцев, что свидетельствует о постоянном спросе на эти легковушки.

ТОП 10 брендов самых продаваемых авто с пробегом на внутреннем рынке в октябре 2023 года

Volkswagen — продано 10 061 единица; ВАЗ — 5451; Renault — 4633; Skoda — 4476; Toyota — 4112; BMW — 4086; Mercedes-Benz — 3967; Ford — 3920; Audi — 3584; Hyundai — 3461.

Ранее мы публиковали ТОП 5 подержанных авто ценой до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году. Также писали о трех автомобилях, которые замучают владельцев постоянными ремонтами.