Три автомобиля, которые замучают владельцев постоянными ремонтами
Даже у известных автомобильных брендов встречаются очень неудачные марки машин, которые после нескольких лет на ходу превращаются в бесконечный ужас для своих владельцев. Понятно, что проблемы каждого авто индивидуальны и сильно зависят от условий эксплуатации, но при покупке подержанного авто следует с особой тщательностью рассматривать определенные модели.
Об этом сообщили "Экономические новости".
BMW 3 серии E90 (2005-2013)
Весьма популярный автомобиль, однако с ним часто случаются неприятности. В частности водители жалуются на проблемы с:
- системой электроники;
- сенсорами;
- датчиками ABS и ESP;
- утечкой смазки из двигателя;
- прокладками головки блока цилиндров:
- автоматической трансмиссией, из-за которых возникают рывки при переключении передач;
- износом рулевых тяг, тормозных колодок и т.д.
Volvo XC90 II (2015-2022)
Престижный автомобиль имеет очень плохие отзывы от пользователей. Автолюбители жалуются на проблемы с:
- сенсорами;
- системой безопасности;
- мультимедиа;
- двигателем и трансмиссией: течет смазка, срываются ремни, ломается селектор передач.
Volkswagen Touran (2003-2015)
Один из самых продаваемых компактвэнов в Украине. Впрочем, он также имеет ряд проблем с:
- трансмиссией DSG (Direct-Shift Gearbox): протекание смазки, рывки при переключении передач, неисправности турбонаддува, прокладок головки блока цилиндров и системы впрыска топлива;
- тормозными дисками;
- амортизаторами;
- кондиционером.
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