Три автомобиля, которые замучают владельцев постоянными ремонтами

Отдельные модели авто на вторичном рынке следует рассматривать очень внимательно. Фото: freepik

Даже у известных автомобильных брендов встречаются очень неудачные марки машин, которые после нескольких лет на ходу превращаются в бесконечный ужас для своих владельцев. Понятно, что проблемы каждого авто индивидуальны и сильно зависят от условий эксплуатации, но при покупке подержанного авто следует с особой тщательностью рассматривать определенные модели.

Об этом сообщили "Экономические новости".

Читайте также:

BMW 3 серии E90 (2005-2013)

Фото: wikipedia

Весьма популярный автомобиль, однако с ним часто случаются неприятности. В частности водители жалуются на проблемы с:

системой электроники;

сенсорами;

датчиками ABS и ESP;

утечкой смазки из двигателя;

прокладками головки блока цилиндров:

автоматической трансмиссией, из-за которых возникают рывки при переключении передач;

износом рулевых тяг, тормозных колодок и т.д.

Volvo XC90 II (2015-2022)

Фото: wikipedia

Престижный автомобиль имеет очень плохие отзывы от пользователей. Автолюбители жалуются на проблемы с:

сенсорами;

системой безопасности;

мультимедиа;

двигателем и трансмиссией: течет смазка, срываются ремни, ломается селектор передач.

Volkswagen Touran (2003-2015)

Фото: wikipedia

Один из самых продаваемых компактвэнов в Украине. Впрочем, он также имеет ряд проблем с:

трансмиссией DSG (Direct-Shift Gearbox): протекание смазки, рывки при переключении передач, неисправности турбонаддува, прокладок головки блока цилиндров и системы впрыска топлива;

тормозными дисками;

амортизаторами;

кондиционером.

Ранее мы представляли ТОП 5 подержанных автомобилей по цене до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году. Также мы писали о трех самых доступных по цене модели купе BMW в 2023 году.