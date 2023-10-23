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Три автомобиля, которые замучают владельцев постоянными ремонтами

23 октября 2023 11:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Три автомобиля, которые замучают владельцев постоянными ремонтами
Отдельные модели авто на вторичном рынке следует рассматривать очень внимательно. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Даже у известных автомобильных брендов встречаются очень неудачные марки машин, которые после нескольких лет на ходу превращаются в бесконечный ужас для своих владельцев. Понятно, что проблемы каждого авто индивидуальны и сильно зависят от условий эксплуатации, но при покупке подержанного авто следует с особой тщательностью рассматривать определенные модели.

Об этом сообщили "Экономические новости".

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BMW 3 серии E90 (2005-2013)

Фото: wikipedia

Весьма популярный автомобиль, однако с ним часто случаются неприятности. В частности водители жалуются на проблемы с:

  • системой электроники;
  • сенсорами;
  • датчиками ABS и ESP;
  • утечкой смазки из двигателя;
  • прокладками головки блока цилиндров:
  • автоматической трансмиссией, из-за которых возникают рывки при переключении передач;
  • износом рулевых тяг, тормозных колодок и т.д.

Volvo XC90 II (2015-2022)

Фото: wikipedia

Престижный автомобиль имеет очень плохие отзывы от пользователей. Автолюбители жалуются на проблемы с:

  • сенсорами;
  • системой безопасности;
  • мультимедиа;
  • двигателем и трансмиссией: течет смазка, срываются ремни, ломается селектор передач.

Volkswagen Touran (2003-2015)

Фото: wikipedia

Один из самых продаваемых компактвэнов в Украине. Впрочем, он также имеет ряд проблем с:

  • трансмиссией DSG (Direct-Shift Gearbox): протекание смазки, рывки при переключении передач, неисправности турбонаддува, прокладок головки блока цилиндров и системы впрыска топлива;
  • тормозными дисками;
  • амортизаторами;
  • кондиционером.

Ранее мы представляли ТОП 5 подержанных автомобилей по цене до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году. Также мы писали о трех самых доступных по цене модели купе BMW в 2023 году.

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