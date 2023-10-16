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ТОП 3 самых доступных по цене моделей купе BMW в 2023 году

16 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 3 самых доступных по цене моделей купе BMW в 2023 году
Самый дешевый спортивный BMW стоит менее 40 тысяч долларов. Фото: bmw.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Купе и кабриолеты BMW стоят дорого, но, если есть желание, на рынке можно найти несколько моделей, за которые просят до 50 тыс. долларов. При этом самая дешевая машина среди них, пусть и не самая лучшая, но имеет очень приличные характеристики.

Рейтинг составил сайт Autoevolution.

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1. BMW 230i Coupe

Фото: bmwblog.com

Цена: от 38 800 долларов.

Не так много подобных автомобилей можно приобрести по цене 230i Coupe. Это деньги за Toyota GR Corolla в 2024 году.

  • Время разгона до 100 км/ч составляет 5,9 с.
  • Максимальная скорость: 250 км/ч.
  • Бензиновый 2 л турбодвигатель тратит 6,4 л топлива на 100 км пути.

2. BMW M240i Coupe

Фото: caranddriver.com

Цена: от 49 700 долларов.

Если говорить о спортивных BMW, то трудно представить, что за эти деньги можно найти что-нибудь лучшее, чем M240i Coupe.

  • Время разгона до 100 км/ч составляет 4,6 с.
  • Максимальная скорость: 250 км/ч.
  • Бензиновый 3 л турбодвигатель тратит 7,8 л топлива на 100 км пути.

3. BMW 430i Coupe

Фото: infocar.ua

Цена: от 49 900 долларов.

Купе 430i дешевле своего брата — кабриолета почти на 10 000 долларов.

  • Время разгона до 100 км/ч составляет 5,5 с.
  • Максимальная скорость: 250 км/ч.
  • Рядной 2 л турбодвигатель тратит 6,9 л топлива на 100 км пути.

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