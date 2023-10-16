ТОП 3 самых доступных по цене моделей купе BMW в 2023 году
Купе и кабриолеты BMW стоят дорого, но, если есть желание, на рынке можно найти несколько моделей, за которые просят до 50 тыс. долларов. При этом самая дешевая машина среди них, пусть и не самая лучшая, но имеет очень приличные характеристики.
Рейтинг составил сайт Autoevolution.
1. BMW 230i Coupe
Цена: от 38 800 долларов.
Не так много подобных автомобилей можно приобрести по цене 230i Coupe. Это деньги за Toyota GR Corolla в 2024 году.
- Время разгона до 100 км/ч составляет 5,9 с.
- Максимальная скорость: 250 км/ч.
- Бензиновый 2 л турбодвигатель тратит 6,4 л топлива на 100 км пути.
2. BMW M240i Coupe
Цена: от 49 700 долларов.
Если говорить о спортивных BMW, то трудно представить, что за эти деньги можно найти что-нибудь лучшее, чем M240i Coupe.
- Время разгона до 100 км/ч составляет 4,6 с.
- Максимальная скорость: 250 км/ч.
- Бензиновый 3 л турбодвигатель тратит 7,8 л топлива на 100 км пути.
3. BMW 430i Coupe
Цена: от 49 900 долларов.
Купе 430i дешевле своего брата — кабриолета почти на 10 000 долларов.
- Время разгона до 100 км/ч составляет 5,5 с.
- Максимальная скорость: 250 км/ч.
- Рядной 2 л турбодвигатель тратит 6,9 л топлива на 100 км пути.
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