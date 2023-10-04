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ТОП 3 спортивных автомобиля, значительно дешевле Porsche 911

4 октября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 3 спортивных автомобиля, значительно дешевле Porsche 911
Porsche 911 установил стандарты роскоши, с которыми другим производителям очень трудно конкурировать. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Цены на базовую модель Porsche 911 2024 начинаются с астрономических 114 400 долларов. Однако существуют несколько значительно более дешевых вариантов подержанных спорткаров, которые могут конкурировать с Porsche в производительности, стиле и инженерном совершенстве.

Рейтинг дешевых альтернатив Porsche 911 составил Hot Cars. Представляем тройку подержанных спортивных автомобилей стоимостью до 20 тыс. долларов.

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1. BMW M3В (2005)

Фото: tradeclassics.com

Средняя цена на вторичном рынке: 14 792 долларов.

Имеет высокооборотный 3,2-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 333 л. Разгоняется 100 км/ч всего за 5,2 секунды. Скорость — 250 км/ч.

Может похвастаться лучшим ускорением, чем большинство вариантов в сегменте спортивных автомобилей сегодня. Благодаря двигателю он является сильным конкурентом базовой модели Porsche 911 2024 года.

2. Mitsubishi 3000GT VR-4 (1997)

Фото: carsandbids.com

Средняя цена на вторичном рынке: 15 800 долларов.

Автомобиль имеет мощный 320-сильный двигатель и разгоняется до 100 км/ч всего за 5 секунд и имеет максимальную скорость 257 км/ч. Все это делает спорткар грозным и культовым соперником нового Porsche 911.

3. Mercedes AMG C63 Coupe (2012)

Фото: pinterest.com

Средняя цена на вторичном рынке: 19 987 долларов.

Мощное спортивное купе с 481-сильным 6,2-литровым двигателем V8, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды и имеет максимальную скорость 280 км/ч. Все это делает его абсолютно выгодной покупкой по сравнению с новым Porsche 911.

Ранее мы писали о самых надежных внедорожниках и кроссоверах в Украине в 2023 году. Также представляли ТОП 5 подержанных автомобилей из США в Украине в августе 2023 года.

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