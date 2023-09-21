В Киеве заметили единственный в Украине Mercedes Brabus за 370 тысяч долларов: фото

Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Недавно на улицах Киева был замечен впечатляющий кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Скорее всего, это единственный спорткар в Украине.

Об этом сообщает ТопЖир.

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Днями в Киеве сфотографировали уникальный кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Как известно, это единственный такой спорткар в Украине, и в мире таких авто немного.

Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Brabus SL800 Roadster — это тюнинг Mercedes SL R231. В 2013 году спорткар выпустили лимитированную серию, а его цена составляла около 370 тысяч долларов.

"Мощность его 6,0-литрового V12 увеличили до 800 л. с., а максимальный крутящий момент — до 1100 Нм. Добавили и новый выхлоп. Родстер разгоняется до сотни за 3,7 с, а до 200 км/ч — за 9,8 с. Максимальная скорость составляет 350 км/ч", — рассказывают эксперты.

Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Отличить Brabus SL800 Roadster от стандартного Mercedes SL можно по карбоновому обвесу и заднему спойлеру, а также воздухозаборнику на капоте. Также появились 20-дюймовые диски. Салон украшен дорогой стеганной кожей и карбоном. Доработана и пневмоподвеска спорткара.

Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Напомним, недавно Geely выпустила бюджетный аналог Tesla Model Y. В зависимости от комплектации электромобиль стоит 18,5-22,5 тыс. долларов.