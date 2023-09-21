Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Киеве заметили единственный в Украине Mercedes Brabus за 370 тысяч долларов: фото arrow

В Киеве заметили единственный в Украине Mercedes Brabus за 370 тысяч долларов: фото

21 сентября 2023 13:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве заметили единственный в Украине Mercedes Brabus за 370 тысяч долларов: фото
Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно на улицах Киева был замечен впечатляющий кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Скорее всего, это единственный спорткар в Украине.

Об этом сообщает ТопЖир.

Читайте также:

Кабриолет Mercedes Brabus в Киеве

Днями в Киеве сфотографировали уникальный кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Как известно, это единственный такой спорткар в Украине, и в мире таких авто немного.

Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster
Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Brabus SL800 Roadster — это тюнинг Mercedes SL R231. В 2013 году спорткар выпустили лимитированную серию, а его цена составляла около 370 тысяч долларов.

"Мощность его 6,0-литрового V12 увеличили до 800 л. с., а максимальный крутящий момент — до 1100 Нм. Добавили и новый выхлоп. Родстер разгоняется до сотни за 3,7 с, а до 200 км/ч — за 9,8 с. Максимальная скорость составляет 350 км/ч", — рассказывают эксперты.

Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster
Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Отличить Brabus SL800 Roadster от стандартного Mercedes SL можно по карбоновому обвесу и заднему спойлеру, а также воздухозаборнику на капоте. Также появились 20-дюймовые диски. Салон украшен дорогой стеганной кожей и карбоном. Доработана и пневмоподвеска спорткара.

Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster
Кабриолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Напомним, недавно Geely выпустила бюджетный аналог Tesla Model Y. В зависимости от комплектации электромобиль стоит 18,5-22,5 тыс. долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз