Дебютував кабріолет Barchetta: подробиці про найдорожчий електрокар у світі
Виробник люксових електромобілів Automobili Pininfarina, зі штаб-квартирою в Мюнхені та офісами в Туріні, представив на Monterey Car Week електричний кабріолет B95. Вартість гіпермобіля — майже 5 млн доларів.
Про це повідомив Electrek.
"B95" означає Barchetta, а номер 95 — відсилка до 95-річний ювілей автовиробника у 2025 році, коли компанія має намір розпочати поставки клієнтам кабріолетів лімітованої серії.
Кожна версія нового електромобіля збиратиметься повністю вручну на заводі автовиробника в італійському Камб'яно. Кожний Barchetta буде створено унікальним під бажання окремого клієнта. Також кожному клієнту запропонують шоломи на замовлення, щоб вони пасували до їхньої Barchetta.
Характеристики B95
- 4 окремі електродвигуни здатні розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 2 секунди;
- максимальна швидкість: понад 300 км/год;
- Т-подібна літій-іонна батарея Barchetta з рідинним охолодженням місткістю 120 кВт-год генерує пікову потужність 1400 кВт (1900 к.с.);
- заряд до 270 кВт на швидких пристроях постійного струму, поповнює рівень до 80% за 25 хвилин.
Безпека водія та пасажирів B95
- занурений простір салону;
- куполи за головою кожного пасажира;
- аероекрани з електронним регулюванням, які автовиробник проголосив "першими у світі".
Ціна та доступність B95
- Планується зібрати авто для 10 клієнтів.
- Ціна: 4,78 млн дол.
Раніше ми писали, що в США випустили потужного конкурента електрокара Tesla Model S Plaid. Також повідомляли про ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні у 2023 році.