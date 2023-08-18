Кабріолет Barchetta: подробиці про найдорожчий електрокар у світі

Тираж B95 складе лише 10 унікальних авто, повністю зібраних руками. Фото: electrek.co

Виробник люксових електромобілів Automobili Pininfarina, зі штаб-квартирою в Мюнхені та офісами в Туріні, представив на Monterey Car Week електричний кабріолет B95. Вартість гіпермобіля — майже 5 млн доларів.

Про це повідомив Electrek.

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"B95" означає Barchetta, а номер 95 — відсилка до 95-річний ювілей автовиробника у 2025 році, коли компанія має намір розпочати поставки клієнтам кабріолетів лімітованої серії.

Кожна версія нового електромобіля збиратиметься повністю вручну на заводі автовиробника в італійському Камб'яно. Кожний Barchetta буде створено унікальним під бажання окремого клієнта. Також кожному клієнту запропонують шоломи на замовлення, щоб вони пасували до їхньої Barchetta.

Характеристики B95

4 окремі електродвигуни здатні розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 2 секунди;

максимальна швидкість: понад 300 км/год;

Т-подібна літій-іонна батарея Barchetta з рідинним охолодженням місткістю 120 кВт-год генерує пікову потужність 1400 кВт (1900 к.с.);

заряд до 270 кВт на швидких пристроях постійного струму, поповнює рівень до 80% за 25 хвилин.

Безпека водія та пасажирів B95

занурений простір салону;

куполи за головою кожного пасажира;

аероекрани з електронним регулюванням, які автовиробник проголосив "першими у світі".

Ціна та доступність B95

Планується зібрати авто для 10 клієнтів.

Ціна: 4,78 млн дол.

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