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Дебютував кабріолет Barchetta: подробиці про найдорожчий електрокар у світі

18 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Кабріолет Barchetta: подробиці про найдорожчий електрокар у світі
Тираж B95 складе лише 10 унікальних авто, повністю зібраних руками. Фото: electrek.co
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Виробник люксових електромобілів Automobili Pininfarina, зі штаб-квартирою в Мюнхені та офісами в Туріні, представив на Monterey Car Week електричний кабріолет B95. Вартість гіпермобіля — майже 5 млн доларів.

Про це повідомив Electrek.

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"B95" означає Barchetta, а номер 95 — відсилка до 95-річний ювілей автовиробника у 2025 році, коли компанія має намір розпочати поставки клієнтам кабріолетів лімітованої серії.

Кожна версія нового електромобіля збиратиметься повністю вручну на заводі автовиробника в італійському Камб'яно. Кожний Barchetta буде створено унікальним під бажання окремого клієнта. Також кожному клієнту запропонують шоломи на замовлення, щоб вони пасували до їхньої Barchetta.

Характеристики B95

  • 4 окремі електродвигуни здатні розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 2 секунди;
  • максимальна швидкість: понад 300 км/год;
  • Т-подібна літій-іонна батарея Barchetta з рідинним охолодженням місткістю 120 кВт-год генерує пікову потужність 1400 кВт (1900 к.с.);
  • заряд до 270 кВт на швидких пристроях постійного струму, поповнює рівень до 80% за 25 хвилин.

Безпека водія та пасажирів B95

  • занурений простір салону;
  • куполи за головою кожного пасажира;
  • аероекрани з електронним регулюванням, які автовиробник проголосив "першими у світі".

Ціна та доступність B95

  • Планується зібрати авто для 10 клієнтів.
  • Ціна: 4,78 млн дол.

Раніше ми писали, що в США випустили потужного конкурента електрокара Tesla Model S Plaid. Також повідомляли про ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні у 2023 році.

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