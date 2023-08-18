Дебютировал кабриолет Barchetta: подробности о самом дорогом электрокаре в мире
Производитель люксовых электромобилей Automobili Pininfarina со штаб-квартирой в Мюнхене и офисами в Турине представил на Monterey Car Week электрический кабриолет B95. Стоимость гипермобиля — почти 5 млн долларов.
Об этом сообщил Electrek.
"B95" означает Barchetta, а номер 95 — отсылка к 95-летнему юбилею автопроизводителя в 2025 году, когда компания намерена начать поставки клиентам кабриолетов лимитированной серии.
Каждая версия нового электромобиля будет собираться полностью вручную на заводе автопроизводителя в итальянском Камбьяно. Каждый Barchetta будет создан уникальным по желанию отдельного клиента. Также каждому клиенту предложат шлемы на заказ, чтобы они подходили к их Barchetta.
Характеристики B95
- 4 отдельные электродвигатели способны разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды;
- максимальная скорость: более 300 км/ч;
- Т-образная литий-ионная батарея Barchetta с жидкостным охлаждением емкостью 120 кВт-ч генерирует пиковую мощность 1400 кВт (1900 л.с.);
- заряд до 270 кВт на быстрых устройствах постоянного тока пополняет уровень до 80% за 25 минут.
Безопасность водителя и пассажиров B95
- погруженное пространство салона;
- купола за головой каждого пассажира;
- аэроэкраны с электронной регулировкой, которые автопроизводитель провозгласил "первыми в мире".
Цена и доступность B95
- Планируется собрать автомобиль для 10 клиентов.
- Цена: 4,78 млн долл.
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