Кабриолет Barchetta: подробности о самом дорогом электрокаре в мире

Тираж B95 составит всего 10 уникальных авто, полностью собранных руками. Фото: electrek.co

Производитель люксовых электромобилей Automobili Pininfarina со штаб-квартирой в Мюнхене и офисами в Турине представил на Monterey Car Week электрический кабриолет B95. Стоимость гипермобиля — почти 5 млн долларов.

Об этом сообщил Electrek.

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"B95" означает Barchetta, а номер 95 — отсылка к 95-летнему юбилею автопроизводителя в 2025 году, когда компания намерена начать поставки клиентам кабриолетов лимитированной серии.

Каждая версия нового электромобиля будет собираться полностью вручную на заводе автопроизводителя в итальянском Камбьяно. Каждый Barchetta будет создан уникальным по желанию отдельного клиента. Также каждому клиенту предложат шлемы на заказ, чтобы они подходили к их Barchetta.

Характеристики B95

4 отдельные электродвигатели способны разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды;

максимальная скорость: более 300 км/ч;

Т-образная литий-ионная батарея Barchetta с жидкостным охлаждением емкостью 120 кВт-ч генерирует пиковую мощность 1400 кВт (1900 л.с.);

заряд до 270 кВт на быстрых устройствах постоянного тока пополняет уровень до 80% за 25 минут.

Безопасность водителя и пассажиров B95

погруженное пространство салона;

купола за головой каждого пассажира;

аэроэкраны с электронной регулировкой, которые автопроизводитель провозгласил "первыми в мире".

Цена и доступность B95

Планируется собрать автомобиль для 10 клиентов.

Цена: 4,78 млн долл.

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