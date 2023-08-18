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Дебютировал кабриолет Barchetta: подробности о самом дорогом электрокаре в мире

18 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Кабриолет Barchetta: подробности о самом дорогом электрокаре в мире
Тираж B95 составит всего 10 уникальных авто, полностью собранных руками. Фото: electrek.co
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Производитель люксовых электромобилей Automobili Pininfarina со штаб-квартирой в Мюнхене и офисами в Турине представил на Monterey Car Week электрический кабриолет B95. Стоимость гипермобиля — почти 5 млн долларов.

Об этом сообщил Electrek.

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"B95" означает Barchetta, а номер 95 — отсылка к 95-летнему юбилею автопроизводителя в 2025 году, когда компания намерена начать поставки клиентам кабриолетов лимитированной серии.

Каждая версия нового электромобиля будет собираться полностью вручную на заводе автопроизводителя в итальянском Камбьяно. Каждый Barchetta будет создан уникальным по желанию отдельного клиента. Также каждому клиенту предложат шлемы на заказ, чтобы они подходили к их Barchetta.

Характеристики B95

  • 4 отдельные электродвигатели способны разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды;
  • максимальная скорость: более 300 км/ч;
  • Т-образная литий-ионная батарея Barchetta с жидкостным охлаждением емкостью 120 кВт-ч генерирует пиковую мощность 1400 кВт (1900 л.с.);
  • заряд до 270 кВт на быстрых устройствах постоянного тока пополняет уровень до 80% за 25 минут.

Безопасность водителя и пассажиров B95

  • погруженное пространство салона;
  • купола за головой каждого пассажира;
  • аэроэкраны с электронной регулировкой, которые автопроизводитель провозгласил "первыми в мире".

Цена и доступность B95

  • Планируется собрать автомобиль для 10 клиентов.
  • Цена: 4,78 млн долл.

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