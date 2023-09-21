У Києві помітили єдиний в Україні Mercedes Brabus за 370 тисяч доларів: фото

Кабріолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Нещодавно на вулицях Києва помітили вражаючий кабріолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Скоріше за все, це єдиний такий спорткар в Україні.

Про це повідомляє ТопЖир.

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На днях у Києві сфотографували унікальний кабріолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Яка відомо, це єдиний такий спорткар в Україні, та й у світі таких авто небагато.

Кабріолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Brabus SL800 Roadster — це тюнінг Mercedes SL R231. У 2013 році спорткар випустили лімітованою серією, а його ціна становила близько 370 тисяч доларів.

"Потужність його 6,0-літрового V12 збільшили до 800 к. с., а максимальний обертальний момент — до 1100 Нм. Додали і новий вихлоп. Родстер розганяється до сотні за 3,7 с, а до 200 км/год — за 9,8 с. Максимальна швидкість складає 350 км/год", — розповідають експерти.

Кабріолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Відрізнити Brabus SL800 Roadster від стандартного Mercedes SL можна за карбоновим обвісом і заднім спойлером, а також повітрозабірником на капоті. Також з'явилися 20-дюймові диски. Салон оздоблений дорогою стьобаною шкірою і карбоном. Доопрацьована і пневмопідвіска спорткара.

Кабріолет Mercedes Brabus SL800 Roadster. Фото: ТопЖир.

Нагадаємо, нещодавно Geely випустила бюджетний аналог Tesla Model Y. Залежно від комплектації електромобіль коштує 18,5-22,5 тис. доларів.