ТОП 3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911
Ціни на базову модель Porsche 911 2024 року починаються з астрономічних 114 400 доларів. Однак існують кілька значно дешевших варіантів вживаних спорткарів, які можуть конкурувати з Porsche в продуктивності, стилі та інженерній досконалості.
Рейтинг дешевих альтернатив Porsche 911 склав Hot Cars. Представляємо трійку вживаних спортивних авто вартістю до 20 тис. доларів.
1. BMW M3В (2005)
Середня ціна на вторинному ринку: 14792 доларів.
Має високооборотний 3,2-літровий рядний 6-циліндровий двигун потужністю 333 к. с. Розганяється 100 км/год лише за 5,2 секунди. Швидкість — 250 км/год.
Може похвалитися кращим прискоренням, ніж більшість варіантів в сегменті спортивних автомобілів сьогодні. Завдяки двигуну, він є сильним конкурентом базової моделі Porsche 911 2024 року.
2. Mitsubishi 3000GT VR-4 (1997)
Середня ціна на вторинному ринку: 15800 доларів.
Авто має потужний 320-сильний двигун та розганяється до 100 км/год всього за 5 секунд, та має максимальну швидкість 257 км/год. Все це робить спорткар грізним та водночас культовим суперником нового Porsche 911.
3. Mercedes AMG C63 Coupe (2012)
Середня ціна на вторинному ринку: 19987 доларів.
Потужне спортивне купе з 481-сильним 6,2-літровим двигуном V8, який працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Він може розігнатися до 100 км/год всього за 3,7 секунди, та з максимальною швидкістю 280 км/год. Все це робить його абсолютно вигідною покупкою у порівнянні з новим Porsche 911.
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