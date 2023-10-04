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ТОП 3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911

4 жовтня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911
Porsche 911 встановив стандарти розкоші, з якими іншим виробникам надзвичайно важко конкурувати. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Ціни на базову модель Porsche 911 2024 року починаються з астрономічних 114 400 доларів. Однак існують кілька значно дешевших варіантів вживаних спорткарів, які можуть конкурувати з Porsche в продуктивності, стилі та інженерній досконалості.

Рейтинг дешевих альтернатив Porsche 911 склав Hot Cars. Представляємо трійку вживаних спортивних авто вартістю до 20 тис. доларів.

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1. BMW M3В (2005)

Фото: tradeclassics.com

Середня ціна на вторинному ринку: 14792 доларів.

Має високооборотний 3,2-літровий рядний 6-циліндровий двигун потужністю 333 к. с. Розганяється 100 км/год лише за 5,2 секунди. Швидкість — 250 км/год.

Може похвалитися кращим прискоренням, ніж більшість варіантів в сегменті спортивних автомобілів сьогодні. Завдяки двигуну, він є сильним конкурентом базової моделі Porsche 911 2024 року.

2. Mitsubishi 3000GT VR-4 (1997)

Фото: carsandbids.com

Середня ціна на вторинному ринку: 15800 доларів.

Авто має потужний 320-сильний двигун та розганяється до 100 км/год всього за 5 секунд, та має максимальну швидкість 257 км/год. Все це робить спорткар грізним та водночас культовим суперником нового Porsche 911.

3. Mercedes AMG C63 Coupe (2012)

Фото: pinterest.com

Середня ціна на вторинному ринку: 19987 доларів.

Потужне спортивне купе з 481-сильним 6,2-літровим двигуном V8, який працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Він може розігнатися до 100 км/год всього за 3,7 секунди, та з максимальною швидкістю 280 км/год. Все це робить його абсолютно вигідною покупкою у порівнянні з новим Porsche 911.

Раніше ми писали про найнадійніші позашляховики та кросовери в Україні у 2023 році. Також представляли ТОП 5 вживаних авто з США в Україні у серпні 2023 року.

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