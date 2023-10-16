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ТОП 3 найдоступніших за ціною моделей купе BMW у 2023 році

16 жовтня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 3 найдоступніших за ціною моделей купе BMW у 2023 році
Найдешевший спортивний BMW коштує менш як 40 тис. доларів. Фото: bmw.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Купе та кабріолети BMW коштують дорого, але якщо є бажання, на ринку можна знайти кілька моделей, за які просять до 50 тис. доларів. При цьому найдешевша машина серед них хай і не є найкращою, але має дуже гідні характеристики.

Рейтинг склав сайт Autoevolution.

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1. BMW 230i Coupe

Фото: bmwblog.com

Ціна: від 38 800 доларів.

Не так багато подібних автомобілів можна придбати за ціною 230i Coupe. Це гроші за Toyota GR Corolla 2024 року.

  • Час розгону до 100 км/год складає 5.9 с.
  • Максимальна швидкість: 250 км/год.
  • Бензиновий 2 л турбодвигун витрачає 6,4 л палива на 100 км шляху.

2. BMW M240i Coupe

Фото: caranddriver.com

Ціна: від 49 700 доларів.

Якщо говорити про спортивні BMW, то важко уявити, що за ці гроші можна знайти щось краще, ніж M240i Coupe.

  • Час розгону до 100 км/год складає 4,6 с.
  • Максимальна швидкість: 250 км/год.
  • Бензиновий 3 л турбодвигун витрачає 7,8 л палива на 100 км шляху.

3. BMW 430i Coupe

Фото: infocar.ua

Ціна: від 49 900 доларів.

Купе 430i дешевше за свого брата — кабріолета майже на 10 000 доларів.

  • Час розгону до 100 км/год складає 5,5 с.
  • Максимальна швидкість: 250 км/год.
  • Рядний 2 л турбодвигун витрачає 6,9 л палива на 100 км шляху.

Раніше ми писали, що в Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW. Також повідомляли про три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі.

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