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Три автомобілі, які замучать власників постійними ремонтами

23 жовтня 2023 11:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Три автомобілі, які замучать власників постійними ремонтами
Окремі моделі авто на вторинному ринку варто розглядати дуже уважно. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Навіть у відомих автомобільних брендів трапляються дуже невдалі марки машин, які після кількох років на ходу перетворюються на суцільний жах для своїх власників. Зрозуміло, що проблеми кожного авто індивідуальні та сильно залежать від умов експлуатації, але при покупці вживаного авто варто з особливою прискіпливістю розглядати певні моделі.

Про це повідомили "Економічні новини".

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BMW 3 серії E90 (2005-2013)

Фото: wikipedia

Досить популярний автомобіль, проте з ним часто трапляються неприємності. Зокрема водії скаржаться на проблеми з:

  • системою електроніки;
  • сенсорами;
  • датчиками ABS і ESP;
  • витоком мастила з двигуна;
  • прокладками головки блока циліндрів:
  • автоматичною трансмісією, через які виникають ривки при перемиканні передач;
  • зносом рульових тяг, гальмівних колодок тощо.

Volvo XC90 II (2015-2022)

Фото: wikipedia

Престижне авто має дуже погані відгуки від користувачів. Автолюбителі скаржаться на проблеми з:

  • сенсорами;
  • системою безпеки;
  • мультимедіа;
  • двигуном та трансмісією: тече мастило, зриваються ремені, ламається селектор передач.

Volkswagen Touran (2003-2015)

Фото: wikipedia

Один з найбільш продаваних компактвенів в Україні. Втім, він також має низку проблем з:

  • трансмісією DSG (Direct-Shift Gearbox): витік мастила, ривки при перемиканні передач, несправності турбонаддуву, прокладок головки блоку циліндрів та системи впорскування палива;
  • гальмівними дисками;
  • амортизаторами;
  • кондиціонером.

Раніше ми представляли ТОП 5 вживаних авто за ціною до 4 тис. доларів в Україні у 2023 році. Також ми писали про три найдоступніші за ціною моделі купе BMW у 2023 році.

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