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Спрос на гибридные авто в Украине рекордно вырос — кто лидирует в списке

10 ноября 2023 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Спрос на гибридные авто в Украине рекордно вырос — кто лидирует в списке
Женщина за рулем автомобиля. Фото: firtka.if.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украина пополнила свой автопарк на 1792 гибридных легковых автомобиля за октябрь 2023 года. Этот показатель рекордный за последние 22 месяца.

Об этом сообщает Укравтопром.

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"Доля новых авто в этом количестве составляла 59%", — говорится в сообщении.

Так, лидеруют на рынке гибридов следующие автомобили:

  • Nissan Qashqai — 207 авто;
  • Toyota RAV-4 — 151 авто;
  • Toyota Corolla Cross — 102 авто.

Отмечается, что среди зарегистрированных импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первое место занимает Ford Fusion US с 58 автомобилями. Далее в списке следуют:

  • Ford Fusion US — 58 авто;
  • Toyota Prius — 53 авто;
  • Ford C-Max — 50 авто.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 13,8 тыс. гибридных легковушек (8,9 тыс. новых и 4,9 тыс. авто с пробегом)", — добавили в Укравтопром.

Напомним, что в Украине спрос на подержанные авто тоже возрос. Так, украинцы купили на 41% больше подержанных автомобилей в октябре этого года, чем в прошлом. Стало известно о топ-10 транспортных средствах среди автолюбителей.

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