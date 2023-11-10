Спрос на гибридные авто в Украине рекордно вырос — кто лидирует в списке
Украина пополнила свой автопарк на 1792 гибридных легковых автомобиля за октябрь 2023 года. Этот показатель рекордный за последние 22 месяца.
Об этом сообщает Укравтопром.
Топ гибридов на авторынке Украины
"Доля новых авто в этом количестве составляла 59%", — говорится в сообщении.
Так, лидеруют на рынке гибридов следующие автомобили:
- Nissan Qashqai — 207 авто;
- Toyota RAV-4 — 151 авто;
- Toyota Corolla Cross — 102 авто.
Отмечается, что среди зарегистрированных импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первое место занимает Ford Fusion US с 58 автомобилями. Далее в списке следуют:
- Ford Fusion US — 58 авто;
- Toyota Prius — 53 авто;
- Ford C-Max — 50 авто.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 13,8 тыс. гибридных легковушек (8,9 тыс. новых и 4,9 тыс. авто с пробегом)", — добавили в Укравтопром.
Напомним, что в Украине спрос на подержанные авто тоже возрос. Так, украинцы купили на 41% больше подержанных автомобилей в октябре этого года, чем в прошлом. Стало известно о топ-10 транспортных средствах среди автолюбителей.
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