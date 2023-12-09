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Попит на вживані імпортовані авто в Україні — яка модель лідирує в ТОП-10

9 грудня 2023 03:58
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Інна Буряк
редактор
Попит на вживані імпортовані авто в Україні — яка модель лідирує в ТОП-10
Ринок вживаних імпортованих авто в Україні. Фото: avtoad.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У листопаді до українського автопарку додалися понад 21,7 тис. вживаних легкових автомобілів імпортованих із-за кордону. Порівняно з жовтнем цього року це на 3% більше, а якщо порівняти з листопадом торік — попит на такі авто зріс на 46%.

Про це повідомляє Укравтопром.

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"Отже, минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цьому сегменті авторинку найвищий відсоток припадає на бензинові автомобілі — 44%, далі йдуть:

  • дизельні — 31%,
  • електромобілі — 16%,
  • автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) — 6%,
  • гібриди — 3%.

ТОП-10 вживаних ввезених авто за листопад

"Лідером реєстрації серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf", — наголошують експерти.

Так, до ТОП-10 найпопулярніших моделей листопада 2023 року потрапили:

  • Volkswagen Golf — 1511 од.;
  • Renault Megane — 1261 од.;
  • Skoda Octavia — 894 од.;
  • Volkswagen Passat — 728 од.;
  • Nissan Leaf — 515 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 466 од.;
  • Audi A4 — 421 од.;
  • Nissan Qashqai — 419 од.;
  • Ford Focus — 403 од.;
  • Audi Q5 — 399 од.

У листопаді вживаним автомобілям, які отримали українські номери, в середньому 9 років.

За весь рік з-за кордону ввезено 191 тис. імпортованих легкових автомобілів, що перевищило реалізацію нових на 3,5 раза.

Нагадаємо, що в Україні з бюджетом до 1 125 000 грн важко розраховувати на досить широкий асортимент бюджетних гібридів. Але пропозиція є й у цьому сегменті.

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