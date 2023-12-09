Попит на вживані імпортовані авто в Україні — яка модель лідирує в ТОП-10

Ринок вживаних імпортованих авто в Україні. Фото: avtoad.com.ua

У листопаді до українського автопарку додалися понад 21,7 тис. вживаних легкових автомобілів імпортованих із-за кордону. Порівняно з жовтнем цього року це на 3% більше, а якщо порівняти з листопадом торік — попит на такі авто зріс на 46%.

Про це повідомляє Укравтопром .

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"Отже, минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цьому сегменті авторинку найвищий відсоток припадає на бензинові автомобілі — 44%, далі йдуть:

дизельні — 31%,

електромобілі — 16%,

автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) — 6%,

гібриди — 3%.

ТОП-10 вживаних ввезених авто за листопад

"Лідером реєстрації серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf" , — наголошують експерти.

Так, до ТОП-10 найпопулярніших моделей листопада 2023 року потрапили:

Volkswagen Golf — 1511 од.;

Renault Megane — 1261 од.;

Skoda Octavia — 894 од.;

Volkswagen Passat — 728 од.;

Nissan Leaf — 515 од.;

Volkswagen Tiguan — 466 од.;

Audi A4 — 421 од.;

Nissan Qashqai — 419 од.;

Ford Focus — 403 од.;

Audi Q5 — 399 од.

У листопаді вживаним автомобілям, які отримали українські номери, в середньому 9 років.

За весь рік з-за кордону ввезено 191 тис. імпортованих легкових автомобілів, що перевищило реалізацію нових на 3,5 раза.