Попит на вживані імпортовані авто в Україні — яка модель лідирує в ТОП-10
У листопаді до українського автопарку додалися понад 21,7 тис. вживаних легкових автомобілів імпортованих із-за кордону. Порівняно з жовтнем цього року це на 3% більше, а якщо порівняти з листопадом торік — попит на такі авто зріс на 46%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Рекордна кількість покупок ввезених імпортованих авто за півтора року
"Отже, минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в цьому сегменті авторинку найвищий відсоток припадає на бензинові автомобілі — 44%, далі йдуть:
- дизельні — 31%,
- електромобілі — 16%,
- автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) — 6%,
- гібриди — 3%.
ТОП-10 вживаних ввезених авто за листопад
"Лідером реєстрації серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf", — наголошують експерти.
Так, до ТОП-10 найпопулярніших моделей листопада 2023 року потрапили:
- Volkswagen Golf — 1511 од.;
- Renault Megane — 1261 од.;
- Skoda Octavia — 894 од.;
- Volkswagen Passat — 728 од.;
- Nissan Leaf — 515 од.;
- Volkswagen Tiguan — 466 од.;
- Audi A4 — 421 од.;
- Nissan Qashqai — 419 од.;
- Ford Focus — 403 од.;
- Audi Q5 — 399 од.
У листопаді вживаним автомобілям, які отримали українські номери, в середньому 9 років.
За весь рік з-за кордону ввезено 191 тис. імпортованих легкових автомобілів, що перевищило реалізацію нових на 3,5 раза.
Нагадаємо, що в Україні з бюджетом до 1 125 000 грн важко розраховувати на досить широкий асортимент бюджетних гібридів. Але пропозиція є й у цьому сегменті.
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