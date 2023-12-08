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Який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів

8 грудня 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Нове гібридне авто: що можна купити в Україні за 30 тис. доларів
На українському ринку є кілька цікавих нових бюджетних гібридів. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В Україні з бюджетом до 1 125 000 грн важко розраховувати на досить широкий асортимент бюджетних гібридів. Але пропозиція є й у цьому сегменті.

Про це написав AUTO-Consulting.

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Toyota Yaris

  • Хетчбек отримав 1,5 л 3-циліндровий двигун M15A-FXE (92 к.с.) при 5500 об/хв, та 120 Нм в діапазоні від 3600 до 4800 об/хв, який працює в парі з безступінчатим варіатором e-CVT.
  • Загальна потужність гібридної системи становить 116 к.с.
  • Розгін до 100 км/год за 9,7 с.
  • Максимальна швидкість 175 км/год.
  • Паливна ефективність у міському режимі 2,7 л/100 км.

Toyota Yaris Cross

  • Гібридна система авто така сама, як й у Toyota Yaris.
  • Розгін до 100 км/год за 11,2 с.
  • Максимальна швидкість 170 км/год.
  • Паливна ефективність у міському режимі 3,4 л/100 км, у заміському — 4,2 л/100 км.

Nissan Qashqai MHEV

  • Базовий кросовер має 4-циліндровий двигун 1,3 DIG-T (140 к.с.) та 240 Нм, який працює з 6-ступінчастою МКПП.
  • Паливна ефективність в комбінованому циклі 6,3 л/100 км.

Suzuki Vitara

  • Власна м'яка гібридна система SHVS що має ISG (інтегрований стартер-генератор) та 12-вольтову літій-іонну батарею (0,12 кВт-год). ISG використовує енергію гальмування для виробництва електроенергії та ефективного заряджання батареї.
  • Передньопривідний кросовер отримав 1,4 л двигун (129 к.с.)
  • Паливна ефективність в середньому 5,7-5,9 л/100 км.
  • Ціна від 964 000 грн.
  • Повнопривідний варіант коштує 1 126 000 грн.

Suzuki Ignis

  • Кросовер має таку саму гібридну систему, як і Vitara.
  • Передньопривідний кросовер отримав 1,2 л двигун (83 к.с.)
  • Паливна ефективність в середньому 4,1 л/100 км.
  • Ціна від 636 000 грн.

Раніше ми публікували рейтинг ТОП-3 найкращих гібридних авто у 2023 році. Також ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою купівлі гібридів.

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