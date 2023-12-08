Новый гибридный автомобиль: что можно купить в Украине за 30 тыс. долларов

На украинском рынке есть несколько интересных новых бюджетных гибридов. Фото: autoexpress.co.uk

В Украине с бюджетом до 1,125 млн грн трудно рассчитывать на достаточно широкий ассортимент бюджетных гибридов. Но предложения есть и в этом сегменте.

Об этом пишет AUTO-Consulting.

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Toyota Yaris

Хэтчбек получил 1,5 л 3-цилиндровый двигатель M15A-FXE (92 л.с.) при 5500 об/мин и 120 Нм в диапазоне от 3600 до 4800 об/мин, работающий в паре с бесступенчатым вариатором e-CVT.

Общая мощность гибридной системы составляет 116 л.с.

Разгон до 100 км/ч за 9,7 с.

Максимальная скорость 175 км/ч.

Топливная эффективность в городском режиме 2,7 л/100 км.

Toyota Yaris Cross

Гибридная система авто такая же, как и у Toyota Yaris.

Разгон до 100 км/ч за 11,2 с.

Максимальная скорость 170 км/ч.

Топливная эффективность в городском режиме 3,4 л/100 км, в загородном — 4,2 л/100 км.

Nissan Qashqai MHEV

Базовый кроссовер имеет 4-цилиндровый двигатель 1,3 DIG-T (140 л.с.) и 240 Нм, работающий с 6-ступенчатой МКПП.

Топливная эффективность в комбинированном цикле 6,3л/100 км.

Suzuki Vitara

Собственная мягкая гибридная система SHVS, имеющая ISG (интегрированный стартер-генератор) и 12-вольтовую литий-ионную батарею (0,12 кВт-ч). ISG использует энергию торможения для производства электроэнергии и эффективной зарядки батареи.

Переднеприводный кроссовер получил 1,4 л двигатель (129 л.с.)

Топливная эффективность в среднем 5,7–5,9 л/100 км.

Цена от 964 000 грн.

от Полноприводный вариант стоит 1 126 000 грн.

Suzuki Ignis

Кроссовер имеет такую же гибридную систему, как и Vitara.

Переднеприводный кроссовер получил 1,2 л двигатель (83 л.с.)

Топливная эффективность в среднем 4,1л/100 км.

Цена от 636 000 грн.

Ранее мы публиковали рейтинг ТОП-3 лучших гибридных автомобилей в 2023 году. Также мы писали, что Украина стала первой в Европе по динамике покупки гибридов.