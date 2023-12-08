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Какой новый гибридный автомобиль можно купить в Украине за 30 тыс. долларов

8 декабря 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Новый гибридный автомобиль: что можно купить в Украине за 30 тыс. долларов
На украинском рынке есть несколько интересных новых бюджетных гибридов. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В Украине с бюджетом до 1,125 млн грн трудно рассчитывать на достаточно широкий ассортимент бюджетных гибридов. Но предложения есть и в этом сегменте.

Об этом пишет AUTO-Consulting.

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Toyota Yaris

  • Хэтчбек получил 1,5 л 3-цилиндровый двигатель M15A-FXE (92 л.с.) при 5500 об/мин и 120 Нм в диапазоне от 3600 до 4800 об/мин, работающий в паре с бесступенчатым вариатором e-CVT.
  • Общая мощность гибридной системы составляет 116 л.с.
  • Разгон до 100 км/ч за 9,7 с.
  • Максимальная скорость 175 км/ч.
  • Топливная эффективность в городском режиме 2,7 л/100 км.

Toyota Yaris Cross

  • Гибридная система авто такая же, как и у Toyota Yaris.
  • Разгон до 100 км/ч за 11,2 с.
  • Максимальная скорость 170 км/ч.
  • Топливная эффективность в городском режиме 3,4 л/100 км, в загородном — 4,2 л/100 км.

Nissan Qashqai MHEV

  • Базовый кроссовер имеет 4-цилиндровый двигатель 1,3 DIG-T (140 л.с.) и 240 Нм, работающий с 6-ступенчатой МКПП.
  • Топливная эффективность в комбинированном цикле 6,3л/100 км.

Suzuki Vitara

  • Собственная мягкая гибридная система SHVS, имеющая ISG (интегрированный стартер-генератор) и 12-вольтовую литий-ионную батарею (0,12 кВт-ч). ISG использует энергию торможения для производства электроэнергии и эффективной зарядки батареи.
  • Переднеприводный кроссовер получил 1,4 л двигатель (129 л.с.)
  • Топливная эффективность в среднем 5,7–5,9 л/100 км.
  • Цена от 964 000 грн.
  • Полноприводный вариант стоит 1 126 000 грн.

Suzuki Ignis

  • Кроссовер имеет такую же гибридную систему, как и Vitara.
  • Переднеприводный кроссовер получил 1,2 л двигатель (83 л.с.)
  • Топливная эффективность в среднем 4,1л/100 км.
  • Цена от 636 000 грн.

Ранее мы публиковали рейтинг ТОП-3 лучших гибридных автомобилей в 2023 году. Также мы писали, что Украина стала первой в Европе по динамике покупки гибридов.

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