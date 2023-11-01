ТОП 3 гибридных кроссоверов актуальных в 2024 году, по мнению американцев

Kia Sportage и Hyundai Tucson возглавили рейтинг лучших гибридов 2023-2024 годов. Фото: motortrend.com

Автолюбители называют главным преимуществом гибридных автомобилей перед полностью электрическими моделями — отсутствие опасений, что в дороге может не хватить запаса хода. Среди украинских водителей гибриды популярны еще по причинам постоянного подорожания горючего.

Эксперты USNews составили рейтинг лучших гибридных кроссоверов. Представляем тройку лидеров.

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Kia Sportage Hybrid — общая экспертная оценка 8,7 из 10. Hyundai Tucson Hybrid — 8,6/10. Mazda CX-90 PHEV — 8,5/10. Honda CR-V Hybrid — 8,4/10. Hyundai Santa Fe Hybrid — 8,3/10. Kia Sorento Hybrid — 8,2/10. Toyota RAV4 Hybrid — 8,2/10. Toyota RAV4 Prime — 8,1/10. Toyota Highlander Hybrid — 8,1/10. Kia Niro — 7,9/10.

1. 2023 Kia Sportage Hybrid

Общий рейтинг: 8,7/10

Фото: kia.com

Плюсы

Мощный силовой агрегат.

Великолепная топливная экономичность.

Просторный, высокотехнологичный салон.

Тона грузового пространства.

Минусы

Мало самостоятельных опций для базовой модели.

2. 2023 Hyundai Tucson Hybrid

Общий рейтинг: 8,6/10

Фото: caranddriver.com

Плюсы

Большой пассажирский и грузовой отсеки.

Высококлассный интерьер.

Энергичный силовой агрегат.

Сбалансированная езда.

Минусы

Невысокая экономия топлива по сравнению с конкурентами.

3. 2024 года Mazda CX-90 PHEV

Общая оценка: 8.5/10

Фото: gearjunkie.com

Плюсы

Мощный силовой агрегат.

Ловкая управляемость.

Высококлассный салон.

Длинный список функций.

Минусы

Небольшой грузовой отсек.

Ограниченное пространство третьего ряда.

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