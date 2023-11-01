ТОП 3 гибридных кроссоверов актуальных в 2024 году, по мнению американцев
1 ноября 2023 19:50
Kia Sportage и Hyundai Tucson возглавили рейтинг лучших гибридов 2023-2024 годов. Фото: motortrend.com
Автолюбители называют главным преимуществом гибридных автомобилей перед полностью электрическими моделями — отсутствие опасений, что в дороге может не хватить запаса хода. Среди украинских водителей гибриды популярны еще по причинам постоянного подорожания горючего.
Эксперты USNews составили рейтинг лучших гибридных кроссоверов. Представляем тройку лидеров.
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ТОП 10 лучших гибридных кроссоверов по версии USNews
- Kia Sportage Hybrid — общая экспертная оценка 8,7 из 10.
- Hyundai Tucson Hybrid — 8,6/10.
- Mazda CX-90 PHEV — 8,5/10.
- Honda CR-V Hybrid — 8,4/10.
- Hyundai Santa Fe Hybrid — 8,3/10.
- Kia Sorento Hybrid — 8,2/10.
- Toyota RAV4 Hybrid — 8,2/10.
- Toyota RAV4 Prime — 8,1/10.
- Toyota Highlander Hybrid — 8,1/10.
- Kia Niro — 7,9/10.
1. 2023 Kia Sportage Hybrid
Общий рейтинг: 8,7/10
Плюсы
- Мощный силовой агрегат.
- Великолепная топливная экономичность.
- Просторный, высокотехнологичный салон.
- Тона грузового пространства.
Минусы
- Мало самостоятельных опций для базовой модели.
2. 2023 Hyundai Tucson Hybrid
Общий рейтинг: 8,6/10
Плюсы
- Большой пассажирский и грузовой отсеки.
- Высококлассный интерьер.
- Энергичный силовой агрегат.
- Сбалансированная езда.
Минусы
- Невысокая экономия топлива по сравнению с конкурентами.
3. 2024 года Mazda CX-90 PHEV
Общая оценка: 8.5/10
Плюсы
- Мощный силовой агрегат.
- Ловкая управляемость.
- Высококлассный салон.
- Длинный список функций.
Минусы
- Небольшой грузовой отсек.
- Ограниченное пространство третьего ряда.
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