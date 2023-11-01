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ТОП 3 гибридных кроссоверов актуальных в 2024 году, по мнению американцев

1 ноября 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 3 гибридных кроссоверов актуальных в 2024 году, по мнению американцев
Kia Sportage и Hyundai Tucson возглавили рейтинг лучших гибридов 2023-2024 годов. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Автолюбители называют главным преимуществом гибридных автомобилей перед полностью электрическими моделями — отсутствие опасений, что в дороге может не хватить запаса хода. Среди украинских водителей гибриды популярны еще по причинам постоянного подорожания горючего.

Эксперты USNews составили рейтинг лучших гибридных кроссоверов. Представляем тройку лидеров.

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ТОП 10 лучших гибридных кроссоверов по версии USNews

  1. Kia Sportage Hybrid — общая экспертная оценка 8,7 из 10.
  2. Hyundai Tucson Hybrid — 8,6/10.
  3. Mazda CX-90 PHEV — 8,5/10.
  4. Honda CR-V Hybrid — 8,4/10.
  5. Hyundai Santa Fe Hybrid — 8,3/10.
  6. Kia Sorento Hybrid — 8,2/10.
  7. Toyota RAV4 Hybrid — 8,2/10.
  8. Toyota RAV4 Prime — 8,1/10.
  9. Toyota Highlander Hybrid — 8,1/10.
  10. Kia Niro — 7,9/10.

1. 2023 Kia Sportage Hybrid

Общий рейтинг: 8,7/10

Фото: kia.com

Плюсы

  • Мощный силовой агрегат.
  • Великолепная топливная экономичность.
  • Просторный, высокотехнологичный салон.
  • Тона грузового пространства.

Минусы

  • Мало самостоятельных опций для базовой модели.

2. 2023 Hyundai Tucson Hybrid

Общий рейтинг: 8,6/10

Фото: caranddriver.com

Плюсы

  • Большой пассажирский и грузовой отсеки.
  • Высококлассный интерьер.
  • Энергичный силовой агрегат.
  • Сбалансированная езда.

Минусы

  • Невысокая экономия топлива по сравнению с конкурентами.

3. 2024 года Mazda CX-90 PHEV

Общая оценка: 8.5/10

Фото: gearjunkie.com

Плюсы

  • Мощный силовой агрегат.
  • Ловкая управляемость.
  • Высококлассный салон.
  • Длинный список функций.

Минусы

  • Небольшой грузовой отсек.
  • Ограниченное пространство третьего ряда.

Ранее мы писали о 4 преимуществах и 2 недостатках вождения Toyota Prius Prime 2023. Также было названо 10 главных проблем гибридных автомобилей.

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